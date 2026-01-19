Μέτρα για στήριξη της βιομηχανίας σε Αττική και Πειραιά

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, και του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), κ. Σταύρου Θεοδωρόπουλου, σχετικά με τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας Αττικής και Πειραιά.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα της Αττικής, με έμφαση στα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της βιομηχανίας.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών και στην ανάδειξη της αυθεντικότητας της ελληνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής. Κοινός στόχος παραμένει η ενίσχυση της ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων, ώστε οι βιομηχανικές μονάδες της Αττικής και του Πειραιά να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε τη σταθερή δέσμευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό την ηγεσία του Υπουργού, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης. Υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά και επεξεργάζεται στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την πρακτική προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας.