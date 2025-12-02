Μια εξαιρετική χρονιά για τη JYSK με ρεκόρ αποτελεσμάτων

Συνεχίζοντας να εστιάζει σε εξαιρετικές προσφορές και ανταγωνιστικές τιμές, η JYSK σημείωσε ρεκόρ αποτελεσμάτων τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και σε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και σε αριθμό νέων πελατών κατά το οικονομικό έτος 2024/25.

Για το οικονομικό έτος 2024/25 (FY25), ο κύκλος εργασιών της JYSK αυξήθηκε κατά 11,8% στα 46,3 δισ. DKK (6,2 δισ. ευρώ) και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,6 δισ. DKK (753 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 26,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ταυτόχρονα, η JYSK καλωσόρισε 13,7 εκατ. νέους πελάτες στα φυσικά και τα ηλεκτρονικά της καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το οικονομικό έτος 2025 ήταν πραγματικά μια εξαιρετική χρονιά για την JYSK, παρά τις παγκόσμιες αβεβαιότητες και τις πολιτικές αναταραχές που συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην αγορά του λιανεμπορίου και στις καταναλωτικές δαπάνες. Περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές αναζητούν αξία για τα χρήματά τους και εξαιρετικές προσφορές, και είμαι πολύ περήφανος που περισσότεροι από 34.000 συνάδελφοί μας σε όλο τον κόσμο παρείχαν εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, κάτι που οδήγησε σε ρεκόρ αποτελεσμάτων σε κύκλο εργασιών, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και αριθμό νέων πελατών», λέει ο Rami Jensen, Πρόεδρος και CEO της JYSK.

Στο πλαίσιο των ετήσιων αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2025, η JYSK δημοσιοποίησε το Παγκόσμιο Φορολογικό Αποτύπωμά της, το οποίο ανήλθε σε 10,7 δισ. DKK (1,4 δισ. ευρώ). Το σύνολο των φόρων αντικατοπτρίζει το φορολογικό κόστος για την JYSK, καθώς και τους φόρους που η JYSK είναι υπεύθυνη για την είσπραξη και την καταβολή στις φορολογικές αρχές, εκ μέρους των εργαζομένων, των πελατών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων.

Επέκταση και ορόσημα

Η επέκταση είναι μέρος του DNA της JYSK και το οικονομικό έτος 2025, η JYSK άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα σε δύο νέες ηπείρους. Στο Μαρόκο στην Αφρική, η JYSK άνοιξε τα δικά της καταστήματα και στην Ουρουγουάη στη Νότια Αμερική το franchise της JYSK άνοιξε καταστήματα.

«Είχαμε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα και στις δύο χώρες και ανυπομονώ να δω την επέκτασή μας να συνεχίζεται στο Μαρόκο και την Ουρουγουάη. Ταυτόχρονα, έχουμε επίσης μεγάλες δυνατότητες να ανοίξουμε περισσότερα καταστήματα με εξαιρετικές προσφορές στις χώρες όπου είμαστε ήδη παρόντες, για να καλωσορίσουμε ακόμη περισσότερους πελάτες στην JYSK», αναφέρει ο Rami Jensen.

Το οικονομικό έτος 2025, η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα με εξαιρετικές προσφορές στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης. Μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025, η JYSK λειτουργούσε συνολικά 3.575 καταστήματα σε 50 χώρες. 225 από αυτά τα καταστήματα καλύπτουν 21 χώρες και τα διαχειρίζονται τοπικοί franchisees, ενώ τα υπόλοιπα 3.350 καταστήματα σε 29 χώρες διαχειρίζονται απευθείας από την JYSK.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025, η JYSK σημείωσε ένα ξεχωριστό ορόσημο στην Ουκρανία, όπου η εταιρεία γιόρτασε την 20ή επέτειό της στη χώρα και άνοιξε το κατάστημα με αριθμό 100. Μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025, η JYSK είχε 110 καταστήματα στην Ουκρανία.

Τα καταστήματα μειώνουν τις εκπομπές ρύπων

Στο πλαίσιο των στόχων της JYSK για το κλίμα, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Science Based Targets initiative (SBTi), η JYSK έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές των πεδίων 1 και 2 κατά 50,4% έως το τέλος του οικονομικού έτους 2032. Ενώ ανοίγει νέα καταστήματα, τα αποτελέσματα της JYSK για το οικονομικό έτος 2025 δείχνουν ότι η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τις συνολικές εκπομπές στα πεδία 1 και 2 κατά 1,2% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022.

Οι περισσότερες από τις εκπομπές στα πεδία 1 και 2 προέρχονται από τα καταστήματα, και το οικονομικό έτος 2025 η JYSK μείωσε τις εκπομπές ανά κατάστημα κατά 9% σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022. Για το πεδίο 3, η JYSK εργάζεται για την αποσύνδεση της αύξησης των εκπομπών από την επιχειρηματική της ανάπτυξη και αυτό το οικονομικό έτος, η JYSK μείωσε τις εκπομπές ανά τόνο πωλήσεων κατά 16,5%, σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022.

Κοιτάζοντας μπροστά

Τον Σεπτέμβριο του 2025, στην αρχή του νέου οικονομικού έτους 2025/26 (FY26), η JYSK ξεκίνησε τη νέα παγκόσμια στρατηγική της, με την ονομασία «Η πρώτη επιλογή των πελατών», η οποία θα εκτείνεται από το FY26 έως το FY28.

«Η νέα μας στρατηγική καθορίζει την κατεύθυνση για τα επόμενα τρία χρόνια, όπου θα επικεντρωθούμε στην επέκταση στις χώρες όπου ήδη υπάρχουν καταστήματά μας, στην προσέγγιση των πελατών στις ευρωπαϊκές μητροπολιτικές πόλεις και στις επενδύσεις στην υποδομή του ΙΤ μας και στις πλατφόρμες που απευθύνονται στους πελάτες», λέει ο Rami Jensen.

Παρόλο που το οικονομικό έτος 2026 αποτελεί την αρχή μιας νέας παγκόσμιας στρατηγικής, ορισμένα πράγματα θα παραμείνουν τα ίδια στην JYSK.

«Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις εξαιρετικές προσφορές μας και την άριστη εξυπηρέτηση πελατών, βασιζόμενοι στις αξίες της JYSK για τον Έμπορο, τον Συνάδελφο και το Επιχειρηματικό πνεύμα», λέει ο Rami Jensen.

Ρεκόρ πωλήσεων και για τη JYSK Ελλάδας

Το οικονομικό έτος 2025 αποτέλεσε μια ακόμα εξαιρετική χρονιά και για τη JYSK Ελλάδας καθώς ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 19,4% στα 132,798 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 25,844 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 44,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Πέντε νέα καταστήματα εγκαινιάστηκαν ανεβάζοντας το δίκτυο της JYSK στα 68 καταστήματα στην Ελλάδα ενώ για το νέο οικονομικό έτος η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου.

To FY25 σε αριθμούς

Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11.8% φτάνοντας τα 46,3 δισ DKK (6,2 δισ. ευρώ)

Το EBIT έφτασε τα DKK 5,6 δισ. DKK (753 εκατ. ευρώ)

Η JYSK υποδέχτηκε 13,7 εκατ. νέους πελάτες στα καταστήματα και online

Η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα με εξαιρετικές προσφορές για τον ύπνο και τη διαβίωση

Η JYSK επεκτάθηκε σε δύο νέες χώρες, το Μαρόκο και την Ουρουγουάη

34,000 υπάλληλοι της JYSK σε όλο τον κόσμο παρέδωσαν πρόσφεραν εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες

Χρονιά ορόσημο για την Ουκρανία που γιόρτασε την 20η επέτειο και το άνοιγμα του εκατοστού καταστήματος

9% GHG μείωση εκπομπών ρύπων ανά κατάστημα σε σύγκριση με το FY22 (πεδία 1 and 2)

16.5% GHG μείωση εκπομπών ρύπων ανά τόνο που πουλήθηκε σε σύγκριση με το FY22 (πεδίο 3)

JYSK Ελλάδας