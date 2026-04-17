Νέα εποχή για τον Λιμένα Πατρών – Εγκρίθηκε το Master Plan

Εγκρίθηκε με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πατρών. Το γεγονός αυτό σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο προέβη σε σχετική ανακοίνωση, αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.

Με το νέο πλαίσιο καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης του λιμανιού με σαφείς προβλέψεις για τις χρήσεις γης, τα έργα υποδομής, την κυκλοφορία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η έγκριση αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, στην οποία ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. είχε σημαντική συμβολή τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην προετοιμασία των απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων, επισημαίνει το υπουργείο Ναυτιλίας στην ανακοίνωσή του.

Τι ορίζεται στο Master Plan

Το Master Plan δίνει έμφαση στην ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και των διεθνών συνδέσεων, στη βελτίωση της ακτοπλοΐας και των υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και στην ανάπτυξη του τουρισμού με σύγχρονες υποδομές, όπως η μαρίνα στον Βόρειο Λιμένα. Παράλληλα, προβλέπει ενεργειακές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και ενίσχυση της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον Νότιο Λιμένα, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό κέντρο εμπορευματικής και ενεργειακής δραστηριότητας, ενώ ο Βόρειος Λιμένας θα αξιοποιηθεί για τουριστικές, επιβατικές και αστικές χρήσεις.

Στην ανακοίνωση του, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ακόμα, ότι το νέο σχέδιο δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για επενδύσεις και ενισχύει την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία του λιμένα.

Η έγκριση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου τους ως πυλών ανάπτυξης, διασύνδεσης και ενεργειακής παρουσίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάπτυξη μέσω του Master Plan «βλέπει» ο Βασίλης Κικίλιας

Ο αρμόδιος υπουργός, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύουμε την εμπορευματική δραστηριότητα, αναβαθμίζουμε την ακτοπλοΐα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και προχωράμε σε κατασκευή σύγχρονων τουριστικών και ενεργειακών υποδομών».

«Το σχέδιο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ρόλου των λιμανιών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας», πρόσθεσε ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή του ο κ. Κικίλιας.