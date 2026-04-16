ΟΛΘ: Αυξημένα έσοδα και διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε επίπεδα ρεκόρ το 2025

Έσοδα της τάξεως των 107,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2024, ανακοίνωσε ο ΟΛΘ για τη χρονιά που πέρασε ενώ αύξηση παρατηρείται και στα καθαρά κέρδη του ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 30,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,7% σε σχέση με πέρυσι.

Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε επίσης αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή, στα 3,06 ευρώ, έναντι 2,78 ευρώ το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διακίνηση στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα της Θεσσαλονίκης ακολούθησε για άλλη μια χρονιά ανοδική πορεία, καθώς η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (TEUs) έφθασε τις 617 χιλιάδες, αυξημένη σημαντικά κατά 51 χιλιάδες (+9,1%) σε σύγκριση με το 2024.

Οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας από τον Μάρτιο του 2018 έως και την 31.12.2025 ξεπερνούν τα 89,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτές το τεράστιο σε σημασία έργο της επέκτασης της προβλήτας 6.

Το έργο αυτό αποτελεί σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΘ, Δρ. Ιωάννη Τσάρα, το «Σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο στη σύγχρονη ιστορία του Λιμένος Θεσσαλονίκης». Πρόσθεσε επιπλέον ότι: «Με την επέκταση του Προβλήτα 6 και τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα, ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και πλοία σχεδιασμού Ultra Large Container Vessels, έως 24.000 TEU».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ στάθηκε ακόμα στην επίτευξη νέων ιστορικά υψηλών επιδόσεων: «Το 2025 αποτέλεσε έτος – σταθμό για την ΟΛΘ Α.Ε. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, με σαφή στόχο την εδραίωση του Λιμένος Θεσσαλονίκης ως αξιόπιστης και στρατηγικής πύλης εμπορίου για τη Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».