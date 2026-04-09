Παπουτσάνης: Με τζίρο στα 16,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ τρίμηνο 2026

Στα 16,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος της Παπουτσάνης στο α’ τρίμηνο του 2026, με την εταιρεία να κινείται ουσιαστικά στα περσινά επίπεδα και να καταγράφει οριακή μείωση 1% σε σχέση με τις συγκρίσιμες πωλήσεις του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του α’ τριμήνου παρέμεινε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, με βασικό στήριγμα τις εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 55% του συνολικού τζίρου. Πρόκειται για μια εικόνα σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά παρακολουθεί ήδη τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες.

Από την κατανομή των πωλήσεων προκύπτει ότι το 31% του τζίρου προήλθε από επώνυμα προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 13% από τη ξενοδοχειακή αγορά, το 42% από παραγωγές για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών. Η μεγαλύτερη βαρύτητα, δηλαδή, εξακολουθεί να βρίσκεται στις συνεργασίες παραγωγής για λογαριασμό τρίτων, ενώ σημαντικό αποτύπωμα διατηρούν και τα επώνυμα προϊόντα.

Η καλύτερη επίδοση μέσα στο τρίμηνο ήρθε από τα επώνυμα προϊόντα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 21% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025. Ειδικά στην οικιακή φροντίδα η άνοδος έφτασε το 46%, εξέλιξη που η εταιρεία συνδέει με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την είσοδο σε νέες κατηγορίες. Ανοδικά κινήθηκαν και οι παραδοσιακές κατηγορίες προσωπικής περιποίησης, με αύξηση 8%.

Στον αντίποδα, τα ξενοδοχειακά προϊόντα υποχώρησαν κατά 19%, κυρίως λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης του 2025, όταν είχαν γίνει έκτακτες παραγωγές για την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένου πελάτη. Τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα κινήθηκαν πιο κοντά στα περσινά επίπεδα, με πτώση 3%, που αποδίδεται κυρίως σε διαφορετικό χρονισμό παραγγελιών.

Πτωτικά κινήθηκαν και τα προϊόντα τρίτων, με μείωση 3%, καθώς, σύμφωνα με την εταιρεία, η πορεία του τριμήνου επηρεάστηκε από τη σταδιακή ένταξη πελατών σε νέα κωδικολόγια. Οι πωλήσεις σαπωνομαζών υποχώρησαν ακόμη περισσότερο, κατά 12%, με την Παπουτσάνης να αποδίδει την εξέλιξη αυτή κυρίως στο μείγμα των πωληθέντων προϊόντων.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί την εκτίμηση για διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, ποντάροντας σε νέες συνεργασίες, στην ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων και στις αλλαγές που καταγράφονται στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη. Την ίδια ώρα, η εταιρεία σημειώνει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί και από την ένταση ή τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς ήδη καταγράφονται επιβαρύνσεις στις τιμές ενέργειας, στα μεταφορικά και στις πρώτες ύλες, με ανοιχτό και το ενδεχόμενο πίεσης στον τουρισμό και στην επάρκεια υλικών.

Λογιστικά, η εταιρεία διευκρινίζει ότι για λόγους συγκρισιμότητας τα στοιχεία του α’ τριμήνου 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί με βάση τον νέο τρόπο απεικόνισης εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας. Έτσι, ο δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του περσινού πρώτου τριμήνου από 17,2 εκατ. ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 16,7 εκατ. ευρώ, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία.