Νέος βιομηχανικός πυλώνας από την ONEX RSIS στην Ελευσίνα

Ένα νέο βιομηχανικό πυλώνα στον τομέα του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και των ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων δρομολογεί ο Όμιλος ONEX, μέσω της νέας θυγατρικής του ONEX Rolling Stock & Integrated Systems (ONEX RSIS), με έδρα την Ελευσίνα.

Το εγχείρημα παρουσιάστηκε χθες (2.2.2026) σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας και συνδέεται με τη στρατηγική αξιοποίηση των υφιστάμενων βαριών βιομηχανικών υποδομών του Ομίλου ONEX, καθώς και με τη γενικότερη προσπάθεια επαναφοράς παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η ONEX RSIS συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα διετίας, με μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται ήδη μέσα στους επόμενους μήνες. Η έναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας τοποθετείται χρονικά εντός του 2026, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία κατ’ ελάχιστον 100 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση σε τεχνικές και μηχανικές ειδικότητες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία εξετάζει και την εξαγορά επιχείρησης με αντικείμενο τις τηλεπικοινωνίες, κίνηση που θα ενισχύσει το σκέλος των σιδηροδρομικών ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Η ONEX RSIS έχει ως βασικό αντικείμενο τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συναρμολόγησης, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, αξιοποιώντας το βιομηχανικό οικοσύστημα της Ελευσίνας. Οι υποδομές περιλαμβάνουν περισσότερα από 57.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων και εκτεταμένες διαθέσιμες εκτάσεις, με δυνατότητες βαριάς μεταλλικής κατασκευής, συγκολλήσεων ακριβείας, αμμοβολής και υδροβολής, βιομηχανικών βαφών τελευταίας τεχνολογίας, τελικής συναρμολόγησης οχημάτων, εγκατάστασης εξοπλισμού, δοκιμών φορτίου και στεγανότητας, καθώς και ποιοτικού ελέγχου και τελικής επιθεώρησης.

Ο Όμιλος ONEX διαθέτει εμπειρία σε σύνθετα έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, όπως η κατασκευή εκατοντάδων σιδηροδρομικών βαγονιών, η συμμετοχή σε έργα του Μετρό Αθήνας (επέκταση Γραμμής 3 προς Πειραιά και Γραμμή 4), η ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών υποδομών, καθώς και η υλοποίηση του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου. Παράλληλα, έχει αναλάβει έργο δικτύου κορμού για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Ροδοδάφνη – Ρίο μήκους 28,8 χλμ., ενισχύοντας το αποτύπωμά του στις μεταφορικές υποδομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη γεωγραφική θέση της Ελευσίνας, καθώς η άμεση σύνδεση με το Θριάσιο και το σιδηροδρομικό δίκτυο επιτρέπει απευθείας φόρτωση και μεταφορά, με εκτιμώμενη μείωση του κόστους logistics κατά 15% έως 20%. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών και περιορίζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ δημιουργούνται προϋποθέσεις για σιδηροδρομική μεταφορά ενεργειακών πόρων προς αγορές της Ευρώπης.

Στην εγχώρια αγορά, η ONEX RSIS προσανατολίζεται στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και στην υποστήριξη του ελληνικού σιδηροδρομικού στόλου. Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται γενικές επισκευές μηχανών έλξης, ανακαινίσεις αυτοκινητάμαξων, συντήρηση και αναβάθμιση επιβατικών βαγονιών, καθώς και ταχεία επισκευή εμπορευματικών βαγονιών.

Στρατηγικός στόχος της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη περιφερειακής γραμμής παραγωγής τροχαίου υλικού, η δημιουργία περιφερειακού κέντρου συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης κύκλου ζωής (MRO), καθώς και η διαμόρφωση ενός θεσμικού και μακροπρόθεσμου εθνικού βιομηχανικού εταίρου για διεθνείς κατασκευαστές. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετείται το μοντέλο συμπαραγωγής SKD/CKD, με τελική συναρμολόγηση στην Ελλάδα, που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ποιότητας και κόστους, προβλεψιμότητα χρονοδιαγραμμάτων και σταδιακή αύξηση του εγχώριου βιομηχανικού περιεχομένου.

Κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η πιστοποίηση ECM (Entity in Charge of Maintenance) για όλες τις λειτουργίες από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, καθώς και η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και μηχανικών. Το μοντέλο εκπαίδευσης βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί ήδη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, με στόχο την εφαρμογή διεθνών πρακτικών ποιότητας και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η ONEX RSIS έχει θέσει σε εφαρμογή στρατηγική συνεργασία με την κορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd. (SSRST), εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, τη μηχανολογία και την κατασκευή τροχαίου υλικού. Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία βάσης τοπικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα, με σταδιακή μετάβαση σε βιομηχανική παραγωγή και δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού προς αγορές της Μεσογείου και της Αφρικής, όπου καταγράφεται έλλειμμα σε τραινοκατασκευή και υποστήριξη.

Σε επίπεδο δημόσιας και θεσμικής αξίας, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές τροχαίου υλικού, στην αύξηση της ανθεκτικότητας κρίσιμων μεταφορικών υποδομών και στη συμβολή στην οικονομία μέσω νέων θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας.