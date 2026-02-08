Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη της ΕΥΔΑΠ αλλά θα συνδράμει στη λύση του προβλήματος λέει η εταιρεία 

Σε απάντηση πρόσφατων αναφορών στο ζήτημα ποιότητας του νερού στην Αίγινα, η ΕΥΔΑΠ – ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Αίγινας για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος – προέκρινε, σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, εναλλακτική λύση υδροδότησης του νησιού.

Στόχος, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, είναι η διασφάλιση της όσο το δυνατόν ταχύτερης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων της Αίγινας σε πόσιμο νερό. Η εφαρμογή αυτής θα ξεκινήσει άμεσα, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι διαχρονικά στέκεται αρωγός στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη όποτε αυτό απαιτείται, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει το δίκτυο υδροδότησης του νησιού με το σύστημα της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας, ούτε εμπίπτει στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής της. Τονίζει δε ότι αποστολή της για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης όπου και όταν προκύπτουν, καθώς και η ευθύνη της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, οδήγησαν στις άμεσες ενέργειές της και σε αυτήν την περίπτωση.