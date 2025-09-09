Ο όμιλος Fourlis επιταχύνει τη δυναμική ανάπτυξης με 25% ανάπτυξη στα καθαρά κέρδη – Επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το έτος 2025

Κατά 7,7% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου FOURLIS AE φθάνοντας στα €264,0 εκατ., σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025.

Ο ηγετικός όμιλος λιανικού εμπορίου FOURLIS AE στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Ο όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, σημαντική άνοδο στο περιθώριο μικτού κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι. Ολοκληρώθηκε η αποενοποίηση της Trade Estates, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την οικονομική ευελιξία του ομίλου, ενώ συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% στο Α΄ εξάμηνο 2025 από 46,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε €5,7 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €9,0 εκατ., αυξημένα κατά 24,8% έναντι €7,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Τον Ιούλιο 2025 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Μέρισμα ανά μετοχή στα €0,12), με ποσοστό διανομής περίπου 38% των καθαρών κερδών. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2025 προχώρησε σε ακύρωση 2.606.509 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 4,9% του μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τους μετόχους.