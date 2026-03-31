Ο Όμιλος Fourlis κατέγραψε διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία στη χρήση 2025

Ισχυρή λειτουργική επίδοση κατά τη χρήση 2025, κατέγραψε ο Όμιλος Fourlis, επιτυγχάνοντας διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα (31.3.2026) με την ανακοίνωση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2025.

Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από αύξηση των μεριδίων αγοράς, τη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου καταστημάτων και τη συνετή διαχείριση του κόστους. Παράλληλα, ο Όμιλος Fourlis πέτυχε σημαντικά στρατηγικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και της περαιτέρω επέκτασης του δικτύου καταστημάτων του, θέτοντας τα θεμέλια για την επόμενη φάση μετασχηματισμού προς μια πιο αποδοτική και επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,1%, φθάνοντας τα €593,7 εκατ. στη χρήση 2025, έναντι €529,7 εκατ. στη χρήση 2024, υποστηριζόμενες από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €280,6 εκατ., αυξημένο κατά 13%, με το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιωμένο στο 47,3% από 46,9% στη χρήση 2024.

Το EBITDA ανήλθε σε €82,2 εκατ., αυξημένο κατά 12,6% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο EBITDA να παραμένει σταθερό στο 13,8%.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 15% στα €30,7 εκατ., με το περιθώριο EBIT να βελτιώνεται στο 5,2%.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ συνεισέφερε €17,5 εκατ. στα αποτελέσματα της χρήσης 2025 μετά τη μείωση της συμμετοχής του Ομίλου στο 47,1% και την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα κέρδη προ φόρων (PBT) ανήλθαν σε €29,6 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε €30,3 εκατ., αυξημένα κατά 52,0% σε ετήσια βάση. Το περιθώριο καθαρού κέρδους βελτιώθηκε σε 5,1% από 3,8%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €93,2 εκατ., με τον δείκτη καθαρός δανεισμός / EBITDA-adjusted σε 2,6x έναντι 2,7x στη χρήση 2024.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) ανήλθαν σε €26,3 εκατ., εκ των οποίων €11,6 εκατ. αφορούν την επέκταση δραστηριοτήτων σε IKEA, INTERSPORT και Foot Locker, ενώ €5,7 εκατ. επενδύθηκαν σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η αμοιβή των μετόχων για τη χρήση 2025 ανέρχεται περίπου σε 9,2 εκατ. ευρώ, αποτελούμενη από μέρισμα σε μετρητά περίπου 7,8 εκατ. ευρώ (0,15 ευρώ ανά μετοχή) και 1,36 εκατ. ευρώ από αγορά ιδίων μετοχών εντός του 2025. Το προτεινόμενο μέρισμα των 0,15 ευρώ θα τεθεί προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026.

Ο κλάδος οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) του Ομίλου Fourlis κατέγραψε πωλήσεις 369,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με 346,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, με την ανάπτυξη των πωλήσεων να επιταχύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από ισχυρή συγκρίσιμη απόδοση (like-for-like), ενισχυμένη από την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την αυξημένη επισκεψιμότητα και την επέκταση του δικτύου μετά το άνοιγμα νέων καταστημάτων IKEA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μικτό κέρδος βελτιώθηκε κατά 8,7%, φθάνοντας τα 176,2 εκατ. ευρώ , με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 47,7% από 46,8%, αντανακλώντας κυρίως το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα. Το EBIT διαμορφώθηκε σε 27,8 εκατ. ευρώ έναντι 27,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBIT στο 7,5% έναντι 7,8%.

Ο κλάδος αθλητικών ειδών του Ομίλου Fourlis (INTERSPORT και Foot Locker) κατέγραψε πωλήσεις 221,0 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,0% σε σύγκριση με 181,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, υποστηριζόμενα από αυξημένη επισκεψιμότητα, διευρυμένη γκάμα προϊόντων, ενισχυμένες συνεργασίες με brands και τη συμβολή της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 20,8% και ανήλθε σε 102,9 εκατ. ευρώ με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,5% από 47,0%, αντανακλώντας κυρίως το μείγμα προϊόντων και την δραστηριότητα των προωθητικών ενεργειών. Το EBIT αυξήθηκε σημαντικά σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBIT να ανέρχεται σε 2,8% από 2,1%, υποστηριζόμενο από την ισχυρή αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση του κόστους.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του δικτύου Foot Locker στην περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση του τομέα στην κατηγορία athleisure και αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας στο μέλλον.

Οι πωλήσεις από τον κλάδο υγείας & ευεξίας ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, σημειώνοντας αύξηση 45,5% σε σύγκριση με 2,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, υποστηριζόμενα από ισχυρά ποσοστά μετατροπής πελατών (customer conversion), υψηλά επίπεδα συμμετοχής σε προγράμματα πιστότητας και σημαντική like-for-like ανάπτυξη.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου υγείας & ευεξίας διαμορφώθηκε σε 50,6% στη χρήση 2025 έναντι 48% το προηγούμενο έτος, υποστηριζόμενο από το μείγμα προϊόντων.

Ο κλάδος υγείας & ευεξίας κατέγραψε λειτουργικές ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, καθώς ο Όμιλος υποστηρίζει την παρουσία του στην ελληνική αγορά.

Ο τομέας υγείας & ευεξίας αποτελεί στρατηγική ευκαιρία ανάπτυξης για τον Όμιλο, οδηγώντας στην διαμόρφωση ενός επεκτάσιμου και αποδοτικού μοντέλου ανάπτυξης μέσω στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σημασία του καναλιού των φαρμακείων ως βασικού δικτύου διανομής προϊόντων υγείας και ευεξίας, επιτρέποντας στον Όμιλο να αξιοποιήσει τις ισχυρές καταναλωτικές τάσεις προς την υγεία, την πρόληψη και την ευεξία, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία θετικών αποδόσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Fourlis προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του brand Holland & Barrett στην Ελλάδα, επενδύοντας στρατηγικά στον κλάδο του φαρμακείου. Ειδικότερα, ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Golden Age Capital, βασικό μέτοχο του DrP Group, με στόχο τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας που θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Holland & Barrett στην ελληνική αγορά μέσω του καναλιού των φαρμακείων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ομίλου στον τομέα Υγείας & Ευεξίας και επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του φαρμακείου ως βασικού δικτύου διανομής για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η εμπορική δυναμική κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παραμένει θετική σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου 13% από την αρχή του έτους έως τις 28 Μαρτίου 2026, με τις πωλήσεις του τομέα οικιακού εξοπλισμού & επίπλων να αυξάνονται κατά περίπου 6% και του τομέα αθλητικών ειδών κατά περίπου 24%. Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, διατηρώντας τον έλεγχο του κόστους και τη λειτουργική ευελιξία, ενώ συνεχίζει να επενδύει επιλεκτικά σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης και μετασχηματισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Βασιλάκος, του Ομίλου Fourlis, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρών επιδόσεων για τον Όμιλο Fourlis, με διψήφια αύξηση εσόδων και βελτιωμένη κερδοφορία σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, υποστηριζόμενες από την αύξηση μεριδίων αγοράς, την επέκταση του δικτύου και τη συνετή διαχείριση κόστους. Παράλληλα, πετύχαμε σημαντικά στρατηγικά ορόσημα, όπως η αποενοποίηση της Trade Estates και η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στη Foot Locker, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή μας πλατφόρμα. Καθώς εισερχόμαστε στο 2026, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για την επόμενη φάση του μετασχηματισμού μας προς μια πιο αποδοτική και επεκτάσιμη πλατφόρμα λιανικής».