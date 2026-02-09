O όμιλος TITAN για δεύτερη χρονιά στους δείκτες FTSE4Good

Ο Όμιλος TITAN ανακοίνωσε την ένταξή του στη σειρά δεικτών FTSE4Good για δεύτερη διαδοχική χρονιά, κάτι που αποδίδεται από την εταιρεία στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων του ομίλου σε θέματα ESG, με τη βαθμολογία FTSE Russell να ανέρχεται σε 4,2 από 3,9 την προηγούμενη χρονιά και την ποσοστιαία κατάταξή του να ενισχύεται στο 94 από 87.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου TITAN, σχολίασε μεταξύ άλλων σχετικά ότι η αναγνώριση του FTSE Russell έρχεται να προστεθεί σε άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως η βαθμολογία Α από το CDP, η ένταξη στη λίστα των Financial Times ‘‘Europe’s Climate Leaders” και η αναγνώριση ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες στον κόσμο από το περιοδικό TIME.

Σημειώνεται ότι η σειρά δεικτών FTSE4Good, που έχει δημιουργηθεί από τον παγκόσμιο πάροχο δεικτών και δεδομένων FTSE Russell, έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει την απόδοση εταιρειών που επιδεικνύουν ισχυρές πρακτικές σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά για τη δημιουργία και την αξιολόγηση υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι αξιολογήσεις της FTSE Russell βασίζονται σε επιδόσεις σε τομείς όπως η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Υγεία και Ασφάλεια, η Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η Κλιματική Αλλαγή, ενώ οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στη σειρά δεικτών FTSE4Good πληρούν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κριτηρίων.