Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο Business Day σε συνεργασία με τη Randstad

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο Business Day, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού Randstad.

Φιλοξενώντας 35 φοιτητές από διαφορετικές σχολές, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ σχεδίασε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία γνωριμίας με τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του Ομίλου.

Τους φοιτητές υποδέχθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας στην αίθουσα «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου η ημέρα ξεκίνησε με χαιρετισμό, καθώς και αναλυτική παρουσίαση του Ομίλου από τον Χρήστο Χριστίδη, Head of Human Resources, ο οποίος παρουσίασε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν Mentoring Sessions από οκτώ υψηλόβαθμα στελέχη της ΒΙΑΝΕΞ. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε συζητήσεις με τα στελέχη, αποκτώντας άμεση εικόνα για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των επιμέρους τμημάτων. Ακολούθησε ενότητα συμβουλευτικής από τη Randstad για τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία επαγγελματικού προφίλ, προσφέροντας πρακτικές κατευθύνσεις στους νέους για τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Α’ Εργοστάσιο της ΒΙΑΝΕΞ, όπου η Άννα Γεωργίου, Head of Personnel, και ο Μανώλης Αυγερινός, General Manager του Α’ Εργοστασίου, υποδέχθηκαν τους φοιτητές και τους ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις διαδικασίες παραγωγής, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τις τεχνολογικές υποδομές της μονάδας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δήλωσε: «Στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ πιστεύουμε ότι το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας χτίζεται μέσα από τη δύναμη, το πάθος και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Η επένδυση στους ανθρώπους –στη γνώση, στο ταλέντο και στις αξίες τους– αποτελεί για εμάς στρατηγική επιλογή και βαθιά δέσμευση. Το πρώτο μας Business Day δεν ήταν απλώς μια ημέρα γνωριμίας, αλλά ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ανοιχτής, ανθρώπινης και συνεργατικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και νέων επαγγελματιών. Ο Όμιλος είναι διαχρονικά δίπλα στους νέους, ώστε να τους εμπνέουμε και να τους δίνουμε χώρο να οραματιστούν και να δημιουργήσουν».

Με την ολοκλήρωση του πρώτου Business Day, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.