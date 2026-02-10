Οι νέες μπίζνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Η επένδυση στα «στοιχήματα» της Kalshi

Στην αγορά στοιχημάτων-προβλέψεων μπαίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που προχώρησε σε συμφωνία για απόκτηση μεριδίου στην πλατφόρμα Kalshi διευρύνοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών που ελέγχει με τα αδέλφια του και το family office Ante, το οποίο εκτείνεται από ακίνητα, υγεία και τεχνολογία μέχρι αθλητισμό.

Η νέα επιχειρηματική συμφωνία, που έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με αυτήν για την απόκτηση συμμετοχής στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Τσέλσι, ενισχύει το επιχειρηματικό αποτύπωμα του Αντετοκούνμπο που θα συνεργαστεί με την Kalshi σε μάρκετινγκ, εκδηλώσεις και συναφείς δραστηριότητες.

Με την κίνηση αυτή ο δημοφιλής παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς μπαίνει επίσης σε έναν νέο κλάδο αφού η Kalshi δραστηριοποιείται σε συναλλαγές με βάση το αποτέλεσμα μελλοντικών γεγονότων. Από τον πληθωρισμό, τα επιτόκια της Fed και την ανεργία μέχρι το αν θα πέσει η κυβέρνηση, η Kalshi δίνει στους πελάτες της την ευκαιρία να πραγματοποιούν στοιχήματα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μέσω των συμβολαίων για γεγονότα, όπου μπορεί κανείς να «αγοράσει» θέσεις Ναι ή Όχι ποντάροντας στο εάν ένα γεγονός θα συμβεί ή όχι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kalshi είναι η πρώτη πλατφόρμα του είδους της που τελεί υπό την εποπτεία της CFTC (Commodity Futures Trading Commission), ανεξάρτητης ομοσπονδιακής ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ για την διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Ο Αντετοκούνμπο μέσω της συμμετοχής του στην Kashi κάνει ένα ακόμη βήμα στον επιχειρηματικό στίβο όπου εδραιώνεται ως σημαντικός παίκτης με ισχυρή θέση στην Ελλάδα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι έχει ενισχύσει τη θέση του στο real estate μέσω της Premia Properties, όπου συμμετέχει με 2% μετά την επένδυση 3,3 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 40 εκατ. ευρώ της εταιρείας. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο συμμετείχε επίσης στο επενδυτικό σχήμα που απέκτησε το εμπορικό κέντρο Village στο Ρέντη.

Μέσω της Ante η οικογένεια Αντετοκούνμπο αναπτύσσει και το δίκτυο καταστημάτων Antetokounbros ενώ είχε μπει πριν από 2-3 χρόνια περίπου και στα Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών Γεωργιάδη, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Premia Properties.

Έχει επίσης τοποθετηθεί σε εταιρείες που απευθύνονται στη διεθνή αγορά, σε κλάδους όπως η τεχνολογία, οι κινηματογραφικές παραγωγές και κυρίως τα ακίνητα, με πιο πρόσφατη επένδυση 21 εκατ. δολαρίων σε ακίνητα στο Σικάγο. Ταυτόχρονα επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα και στον αθλητισμό με χαρακτηριστική την τοποθέτησή του στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Όπως ανακοίνωσε προ ημερών ο ίδιος στα social media εντάσσεται στο ιδιοκτησιακό σχήμα της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι. Είχαν προηγηθεί επενδύσεις σε Unrivaled Basketball, το γυναικείο μπάσκετ 3 εναντίον 3, Los Angeles Golf Club και Milwaukee Brewers.