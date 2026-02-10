Οι πωλήσεις της Gucci μειώνονται, ενώ ο CEO της Kering πρoωθεί την στρατηγική αναβάθμιση του brand

Οι πωλήσεις της Gucci έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς o γαλλικός όμιλος πολυτελών προϊόντων Kering αγωνίζεται να αναβαθμίσει στρατηγικά τη μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα μάρκα του.

Οι πωλήσεις έφτασαν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ (4,64 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας πτώση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά την προσαρμογή για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών για πτώση 5%, σύμφωνα με την Visible Alpha. Η πτώση των εσόδων ήταν 10% στην ιταλική μάρκα Gucci, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της Kering, έναντι των προσδοκιών των αναλυτών για πτώση 12%. Ήταν το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης των εσόδων της μάρκας.

Ήταν το πρώτο τρίμηνο υπό την ηγεσία Luca de Meo, που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Kering τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει υποσχεθεί να αποκαταστήσει τα περιθώρια κέρδους της λαμβάνοντας τολμηρές αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του ομίλου, ο οποίος βρίσκεται υπό την έντονη παρακολούθηση των επενδυτών. O γαλλικός όμιλος κατέχει επίσης τις μάρκες Yves Saint Laurent και Balenciaga

Η εταιρεία, που ελέγχεται από την οικογένεια Pinault, έχει υποαποδώσει σε σχέση με τους ανταγωνιστές της τα τελευταία χρόνια, επηρεασμένη από τη μείωση της δημοτικότητας των προϊόντων Gucci εν μέσω μιας γενικότερης επιβράδυνσης της κατανάλωσης προϊόντων πολυτελείας, ειδικά στην Κίνα.

Οι ελπίδες ότι η βιομηχανία πολυτελών προϊόντων ήταν έτοιμη να βγει από την ύφεση υπέστησαν πλήγμα τον περασμένο μήνα, όταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής LVMH — ιδιοκτήτης των Louis Vuitton και Christian Dior — ανακοίνωσε απογοητευτικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους. Ο δισεκατομμυριούχος Bernard Arnault, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, έδωσε μια κάπως απαισιόδοξη πρόβλεψη για το έτος.

Οι μετοχές της Kering έχουν πέσει κατά 14% φέτος. Η μετοχή ανέκαμψε κατά 26% πέρυσι, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη θα εδραιωνόταν υπό την ηγεσία του De Meo, ο οποίος στο παρελθόν είχε οδηγήσει την αυτοκινητοβιομηχανία Renault SA σε ανάκαμψη.

Εξοικονόμηση κόστους

«Η Kering μπαίνει στο 2026 με έναν σαφή στόχο: να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της φέτος», δήλωσε η εταιρεία.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα της Gucci μειώθηκαν κατά 40% σε 966 εκατομμύρια ευρώ (1,15 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι, πάνω από τα 911 εκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η Kering πραγματοποίησε βιώσιμη μείωση κόστους το 2025, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Armelle Poulou σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους, με καθαρή μείωση 75 καταστημάτων για την εταιρεία συνολικά.