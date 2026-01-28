Οι τεχνολογικές πρωτιές της Vodafone για το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-σταθμό για την τεχνολογία, με τη Vodafone να υπογράφει σημαντικές καινοτομίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Για πρώτη φορά στον κόσμο, πραγματοποιήθηκε διαστημική βιντεοκλήση από δορυφόρο χαμηλής τροχιάς απευθείας σε ένα απλό smartphone, σε περιοχή χωρίς καμία κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε τα κινητά τηλέφωνα να συνδέονται αυτόματα μέσω δορυφόρου, δίνοντας λύσεις επικοινωνίας ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη.

Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκε και το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών στον κόσμο, το 2Africa. Το καλώδιο συνδέει 33 χώρες και περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενισχύοντας σημαντικά την παγκόσμια ψηφιακή επικοινωνία.

Τον Φεβρουάριο, το 2Africa έφτασε στον υπερσύγχρονο καλωδιακό σταθμό της Vodafone στο Τυμπάκι Κρήτης, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών ψηφιακών διαδρομών δεδομένων.

Παράλληλα, η Vodafone, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δημιούργησε ένα καινοτόμο υποθαλάσσιο εικονικό σεισμολογικό δίκτυο γύρω από τη Σαντορίνη. Αξιοποιώντας τις οπτικές ίνες του υποθαλάσσιου δικτύου που συνδέει την Αττική με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενεργοποιήθηκε ένα δίκτυο εκατοντάδων «εικονικών» σεισμογράφων.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την άμεση και ακριβή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας, ενισχύοντας την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφάλεια στην περιοχή.