Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ζωντανεύουν στο Golden Hall με τη δράση «Winter Olympic Heroes» από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας προσκαλεί τα παιδιά σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, παιχνιδιού και δημιουργικότητας μέσα από τη νέα παιδική δράση «Winter Olympic Heroes», που ξεκινά την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Golden Hall. Με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και τη φετινή διοργάνωση «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», η δράση φέρνει τον μαγικό κόσμο των χειμερινών αθλημάτων πιο κοντά στα παιδιά, μέσα από βιωματικές και διαδραστικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ιστορίας και των αθλημάτων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δοκιμάζουν τις δεξιότητές τους στο άθλημα του Curling και συμμετέχουν σε ένα εικαστικό εργαστήριο αφιερωμένο στις φετινές μασκότ των Αγώνων, Tina & Milo. Κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από δωρεάν παιδικό εισιτήριο για τη Μόνιμη Έκθεση του Μουσείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συνεχίσουν την εξερεύνηση και να ανακαλύψουν την ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη Μόνιμη Έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αφίσες και αντικείμενα προηγούμενων χειμερινών διοργανώσεων, να φωτογραφηθούν με την Ολυμπιακή δάδα του Πεκίνου 2022 και να εξερευνήσουν την εξέλιξη των αθλημάτων, των μασκότ και των στολών των λαμπαδηδρόμων μέσα στα χρόνια. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν πέδιλα αλπικού σκι, να θαυμάσουν ιστορικά πέδιλα της δεκαετίας του ’40 και να συνδέσουν τη διασκέδαση με τη μάθηση, βιώνοντας τον Ολυμπισμό με τρόπο ζωντανό και συμμετοχικό.

Η δράση «Winter Olympic Heroes» θα πραγματοποιείται έως τις 7 Μαρτίου 2026, κάθε Παρασκευή 17:00 – 21:00 και κάθε Σάββατο 12:00 – 18:00, στο Golden Hall, επίπεδο +1.

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τις νέες γενιές πιο κοντά στις αξίες του Ολυμπισμού, συνδέοντας την ιστορία, τον αθλητισμό και τη δημιουργικότητα με τρόπο σύγχρονο και ουσιαστικό.

Μάθετε περισσότερα στο https://athensolympicmuseum.org