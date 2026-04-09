Νέα συμβόλαια φυσικού αερίου με πελάτες στη ΝΑ Ευρώπη βλέπει μέσα στους επόμενους μήνες η κοινοπραξία Άκτωρ – ΔΕΠΑ

Τη μετουσίωση των μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει με πελάτες στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης σε εμπορικά συμβόλαια προμήθειας φυσικού αερίου, αναμένει σύντομα η Atlantic SEE, κοινοπραξία της Άκτωρ με τη ΔΕΠΑ.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε τους προηγούμενους μήνες σειρά προκαταρκτικών συμφωνιών για φυσικό αέριο και, όπως δήλωσε στο Platts ο επικεφαλής, Αλέξανδρος Εξάρχου, τα συμβόλαια έρχονται σύντομα για να δώσουν πνοή στον Κάθετο Διάδρομο και στην προσπάθεια της χώρας μας να γίνει ενεργειακός κόμβος στα Βαλκάνια, με τη συμβολή της Άκτωρ.

Η αρχή αναμένεται να γίνει με αγοραστές σε Ρουμανία, Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, ώστε οι ποσότητες να φτάσουν κοντά στα 5 δισ. κ.μ. ετησίως. Με τον τρόπο αυτό θα ξεκλειδώσει και η υλοποίηση νέου τερματικού, του τρίτου κατά σειρά στην Ελλάδα. Η Atlantic SEE εξετάζει σήμερα πιθανές τοποθεσίες για την εγκατάσταση, ανάμεσά τους και την Αλεξανδρούπολη όπου ήδη λειτουργεί το αντίστοιχο της Gastrade.

Η κοινοπραξία θεωρεί ότι ήδη από το φθινόπωρο θα μπορεί να ξεκινήσει σταδιακά η υλοποίηση του έργου, ενώ ήδη βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές για την αδειοδότηση. Στόχος είναι να λειτουργήσει στα τέλη του 2028 ή το αργότερο ως τις αρχές του 2030.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι εκτός από το LNG από τις ΗΠΑ, η κοινοπραξία εξετάζει και το ενδεχόμενο να εφοδιαστεί με ποσότητες άλλων προμηθευτών που βρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή μας, δίχως όμως να είναι προς το παρόν σαφές ποιοι είναι.