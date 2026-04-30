Όμιλος AKTOR: Ισχυρές επιδόσεις και ενίσχυση κερδών το 2025 με άλμα επενδύσεων και τζίρου

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR το 2025, με αποτελέσματα που όχι μόνο επιβεβαιώνουν αλλά και ξεπερνούν τις προβλέψεις που είχε παρουσιάσει η διοίκηση τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο Euronext Athens, ο όμιλος παρουσίασε αυξημένα μεγέθη και ενισχυμένα κέρδη.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά – σταθμό για την AKTOR, καθώς προχώρησε σε σημαντικές εξαγορές και επενδύσεις, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε σχεδόν όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας. Οι κινήσεις αυτές συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων και της κερδοφορίας, με τα κέρδη να αποτυπώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ένας ευρύς εταιρικός μετασχηματισμός, που οδήγησε στη δημιουργία ενός πολυδιάστατου Ομίλου Συμμετοχών με νέα οργανωτική δομή και λειτουργικό μοντέλο. Η αναδιάρθρωση αυτή ενίσχυσε την καθετοποίηση, την εταιρική διακυβέρνηση και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Το 2025 ήταν η χρονιά που επιταχύναμε την προσπάθεια να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR μεγάλο και ισχυρό, εφαρμόζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα όλα όσα υποσχεθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο και καταγράφοντας επιδόσεις που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις μας. Υλοποιήσαμε έναν δυναμικό εταιρικό μετασχηματισμό, αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σταθερή προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση του Ομίλου μας. Σήμερα, ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυσχιδής επιχειρηματικός οργανισμός, που επιτυγχάνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τις προοπτικές του για μέλλον».

Έξι φορές υψηλότερος τζίρος σε σχέση με το 2022

Το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα έσοδά του να αυξάνονται από 1,255 εκατ. ευρώ σε 1,395 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση 11%, χάρη στην ανάπτυξη του τομέα των Κατασκευών και την διεύρυνση του αποτυπώματος στους τομείς του Facility Management και των έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, με τα έσοδα ιδιωτικού τομέα και των έργων ΣΔΙΤ να αντιπροσωπεύουν το 45% του κύκλου εργασιών. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των δραστηριοτήτων εξωτερικού, από τις οποίες παρήχθη περίπου το 25% των εσόδων. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου είναι πλέον έξι φορές μεγαλύτερος από το 2022, έτος κατά το οποίο εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας η Winex Investments.

Το 2025, τα pro forma προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ενοποιώντας τις εξαγορασθείσες εταιρείες σε ετήσια βάση, ενισχύθηκαν σημαντικά, ανερχόμενα σε 207 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το 2024 (αύξηση 137%).

Αφαιρουμένων εφάπαξ έκτακτων δαπανών, που δεν θα επαναληφθούν σε επόμενες χρήσεις, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 41 εκατ. ευρώ από σχεδόν ουδέτερο αποτέλεσμα το 2024 και αρνητικά κέρδη στις προηγούμενες χρήσεις. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το 2024. Ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση (αύξηση 309%).

Υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση

Τα ίδια κεφάλαια άγγιξαν τα 400 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα τα 324 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή διαμορφώθηκε σε 144 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου.

Η σημαντική αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος έφτασε τα 861 εκατ. ευρώ, οφείλεται στον δανεισμό που μεταφέρθηκε στον Όμιλο από τις εξαγορές που έγιναν το 2025. Σημειωτέον ότι ο συγκεκριμένος δανεισμός εξυπηρετείται από τις ροές των εξαγορασθεισών εταιρειών, έχει ορίζοντα ωρίμασης πέραν του 2030 και δεν επιβαρύνει ουσιαστικά την μητρική (non – recourse basis).

Ο κατασκευαστικός τομέας παρήγαγε 1,289 δισ. ευρώ, δηλαδή το 91% των εσόδων του Ομίλου AKTOR και πέτυχε τη ριζική αναστροφή των μεγεθών του με ισχυρή κερδοφορία ύψους 34 εκατ. ευρώ, από ζημίες 9 εκατ. ευρώ πέρυσι, αναλαμβάνοντας, υλοποιώντας και παραδίδοντας μεγάλα έργα υποδομής σε Ελλάδα και εξωτερικό και καταγράφοντας προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70% σε σχέση με 83 εκατ. ευρώτο 2024.

Το 2025, ο Όμιλος AKTOR ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία συνέβαλε στη διεύρυνση του αποτυπώματός του στην αγορά. Πλέον ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και το υγιέστερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εισόδου του Ομίλου AKTOR στο μεγάλο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ, προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, ο Όμιλος συμμετέχει σήμερα σε 16 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και σε δεκάδες ακόμη σχετικούς διαγωνισμούς επερχόμενων έργων.

Από το 2025, έως και σήμερα, ο Όμιλος AKTOR έχει προχωρήσει σε σειρά εξαγορών που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ. Θα διαθέτει μέχρι το τέλος του 2026 εν λειτουργία, έργα φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 420 MW και σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW. Το χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών, αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα 33,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028, με εκτιμώμενα ετήσιο EBITDA περί τα 25 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων θα υπερβαίνει το 1,3 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ έως την περίοδο 2028 – 2029.

Ο πρώτες μακροχρόνιες συμφωνίες στον τομέα LNG

Το 2025, ο Όμιλος AKTOR εισήλθε στον τομέα του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και στη συνέχεια υπέγραψε 20ετή εμπορική συμφωνία με την ALBGAZ της Αλβανίας για την προμήθεια, σε ετήσια βάση, 1 BCM φυσικού αερίου, με εκτιμώμενα έσοδα 6 δισ. ευρώ στην διάρκεια της σύμβασης. Επιπλέον, έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία με την ALUMINIJ INDUSTRIES της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης (και την μητρική της M.T. Abraham) για την προμήθεια 0,5 BCM φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, με εκτιμώμενα έσοδα 3 δισ. ευρώ στην διάρκεια της σύμβασης, καθώς και Μνημόνια Κατανόησης (MoU) για την μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από την Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Τα εκτιμώμενα κέρδη EBITDA του συνόλου των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ή δρομολογηθεί, θα προσεγγίσουν το 2030, σε ετήσια βάση τα 90 εκατ. ευρώ, ήτοι τα 1,8 δισ. ευρώ στην εικοσαετία.

Ισχυρή ανάπτυξη στο Facility Management

Το 2025 ο τομέας της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων πέτυχε σημαντική βελτίωση της οικονομικής του απόδοσης, καταγράφοντας κέρδη 7 εκατ. ευρώ από ζημίες σχεδόν 1 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος. Ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε το 55% εταιρειών του Ομίλου Oceanic, εδραιώνοντας τη θέση του στην αγορά, ενώ είναι δυναμικά ενεργός στη Μέση Ανατολή, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, έχοντας αναλάβει το 2025 νέες σημαντικές συμβάσεις στη γεωγραφική περιοχή, όπου διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 265 εκατ. ευρώ.