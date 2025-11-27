Όμιλος Intralot: Έσοδα 242,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2025

Σε 242,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας κινήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (+0,3%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόδοση του AEBITDA (σταθμισμένα) παρέμεινε ανθεκτική στα 90,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι (+2,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), με ισχυρό περιθώριο στο 37,2%. Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ, με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα -3,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 86,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε 88,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 298,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος σημαντικά κατά 56,9 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive έναντι 2,7 δισ. ευρώ αποτελoύμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η νέα εταιρεία προβλέπεται να παράγει περίπου 1,1 δισ. ευρώ έσοδα για το έτος 2025 και να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 39%.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc. υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas “Arkansas Scholarship Lottery” (ASL), συνεχίζοντας μια ισχυρή συνεργασία που ξεκίνησε το 2009. Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η INTRALOT έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally’s International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally’s, κύριο Soo Kim, για τη συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου».