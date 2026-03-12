Όμιλος Συγγελίδη: Η AIGLON GROUP καλωσορίζει τον κ. Νικήτα Ποθουλάκη στο Διοικητικό της Συμβούλιο

Τον κ. Νικήτα Ποθουλάκη ως νέο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλωσορίζει η AIGLON GROUP A.Ε., εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη.

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου η AIGLON GROUP του Ομίλου Συγγελίδη, ο κ. Ποθουλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και η γνώση και η επαγγελματική του πορεία αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και στην ενίσχυση των στρατηγικών του στόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και προσβλέπει σε μία δημιουργική και παραγωγική συνεργασία.