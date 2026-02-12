Παπαστράτος: Στόχος εξαγωγών άνω των 600 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ

Με ορίζοντα την επόμενη διετία, η Παπαστράτος θέτει ως βασικό στόχο την εκτίναξη της αξίας των εξαγωγών της πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ, από περίπου 400 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα, όπως τόνισε χθες (11.2.2026) ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Μαργώνης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 95 χρόνια λειτουργίας της, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαργώνη, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία θετική χρονιά για την Παπαστράτος, με αύξηση κύκλου εργασιών και περαιτέρω ενδυνάμωση των εξαγωγών. Σήμερα, το 90% της παραγωγής που πραγματοποιείται στην Ελλάδα κατευθύνεται σε περισσότερες από 30 αγορές διεθνώς, ενώ οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού έχουν αναδειχθεί στο πρώτο ελληνικό εξαγώγιμο προϊόν στην αγορά της Ιαπωνίας, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική του παραγωγικού μοντέλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κομβικό ρόλο στην επίτευξη των νέων στόχων διαδραματίζει η μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Το 2025 σηματοδότησε την έναρξη της τέταρτης φάσης του επενδυτικού πλάνου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων από το 2017 στα 700 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των έργων, το εργοστάσιο θα ενισχυθεί με τέσσερις νέες γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, μία νέα γραμμή επεξεργασίας καπνού και μία σύγχρονη αποθήκη. Οι γραμμές παραγωγής θα αυξηθούν από 12 σε 16, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και το εξαγωγικό αποτύπωμα της μονάδας.

Παράλληλα, η εταιρεία επιταχύνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής Philip Morris International. Το 2025 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης της Παπαστράτος, με την ηλεκτρική διασύνδεση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στις οροφές των εγκαταστάσεων παραγωγής. Το έργο περιλαμβάνει 4.000 ηλιακά πάνελ, συνολικής ισχύος 2,4 MW, με ετήσια παραγωγή 3,5 GWh καθαρής ενέργειας -ποσότητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 1.000 νοικοκυριών. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, με στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το 2026 συμπληρώνεται μία δεκαετία από την είσοδο του IQOS στην ελληνική αγορά, μια εξέλιξη που σηματοδότησε βαθιά αλλαγή προσανατολισμού για την εταιρεία. Η μετάβαση δεν περιορίστηκε στην εμπορική διάθεση ενός νέου προϊόντος, αλλά συνοδεύτηκε από επενδύσεις σε τεχνολογία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, οδηγώντας σε αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου. Σήμερα, περισσότεροι από 750.000 ενήλικοι χρήστες καπνικών και νικοτινούχων προϊόντων στην Ελλάδα έχουν επιλέξει το IQOS, ενώ άνω του 70% των καθαρών εσόδων της εταιρείας προέρχεται πλέον από τα νέα, καινοτόμα προϊόντα.

Για το 2026, η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει σύνθετο και ευμετάβλητο, με γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις αγορές. Ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση παραμένει σταθερή με έμφαση στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, στην ολοκλήρωση των επενδύσεων στον Ασπρόπυργο και στην περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή επίδοση του 2025, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη συνεχιζόμενη ενεργειακή αναβάθμιση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Παπαστράτος να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές.