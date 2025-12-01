Πέντε έργα προστέθηκαν και τρία κόπηκαν στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Προϋπολογισμό 1,02 δισ. ευρώ έχει το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης που έθεσε σε διαβούλευση ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου, ΔΕΣΦΑ, για την περίοδο 2025 – 2034. Από το σύνολο, 399 εκατ. ευρώ αφορούν έργα στρατηγικής σημασίας που θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, ενώ στο πρόγραμμα προστίθενται και πέντε νέα έργα ύψους 210,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το πρώτο εξ αυτών είναι η σύνδεση της μονάδας ηλεκτρισμού Πτολεμαΐδα 5 και του σταθμού Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 69 εκατ. ευρώ με την τελική επενδυτική απόφαση του ΔΕΣΦΑ να αναμένεται τον Ιανουάριο 2027 και το έργο να διαρκεί 20 – 24 μήνες.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο έργο στο πρόγραμμα αφορά την τροφοδοσία της Ηπείρου και του Αγρινίου μέσω ssLNG. Ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε έναν προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ με διάρκεια 30 μήνες από τον Ιούλιο του 2028.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή της Ηπείρου και συγκεκριμένα στις περιοχές της Ηγουμενίτσας, των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας (καθώς και του Αγρινίου) με τον πλέον αποδοτικό και ασφαλή τρόπο μέσω μικρής κλίμακας υγροποιημένο φυσικό αέριο (ssLNG). Το καύσιμο θα μεταφέρεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας μέσω ειδικού πλοίου.

Στα παραπάνω προστίθεται η δεύτερη θέση φόρτωσης στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Ρεβυθούσας, ένα έργο 3,66 εκατ. ευρώ με διάρκεια υλοποίησης τους 19 μήνες από τον Ιανουάριο του 2026.

Η δεύτερη θέση φόρτωσης θα παρέχει την πρόσθετη δυναμικότητα που απαιτείται για την κάλυψη της προβλεπόμενης ζήτησης και θα διασφαλίζει τη διαρκή ομαλή λειτουργία, ακόμη και κατά τις περιόδους αιχμής, όπως τονίζεται.

Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στην αντικατάσταση/αναβάθμιση Συστημάτων Μέτρησης & Ελέγχου σε Σταθμούς του εθνικού συστήματος αερίου. Πρόκειται για έργο ύψους 5,35 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση σε 48 μήνες από τον Ιανουάριο του 2026.

Τέλος, στο πρόγραμμα μπήκε και ο Σχεδιασμός και Υλοποίηση Νέων Εγκαταστάσεων Δικτύου Υποδομών και Κέντρων Δεδομένων της Ρεβυθούσας. Πρόκειται να δαπανηθούν 2,58 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες από τον Ιανουάριο του 2026.

Σχετικά με το εν λόγω έργο, ο ΔΕΣΦΑ στοχεύει να προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην υποδομή του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο, τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης και τη διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και τρία έργα που αφαιρέθηκαν από το πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ. Πρόκειται για τη σύνδεση του συστήματος με το FSRU της Διώρυγα Gas, τη σύνδεση Μαυρομάτι – Λάρυμνα που αφορά τη ΛΑΡΚΟ, όπως και το μετρητικό σταθμό για την υπόγεια αποθήκη αερίου στη Νότια Καβάλα.