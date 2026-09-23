PepsiCo: Τζίρος στα 243 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα – Στοίχημα η κερδοφορία για τον Γεωργιανό manager

Σταθερές πωλήσεις αλλά και ζημιές εμφανίζει στην Ελλάδα η PepsiCo, η οποία διαθέτει στην αγορά προϊόντα όπως Lay’s, Ruffles, Doritos, Kinder, Lipton αλλά και Pepsi.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η PepsiCo στο ΓΕΜΗ το 2025 η εταιρεία έκλεισε με πωλήσεις 243,2 εκατ. ευρώ από 243,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα δηλαδή κατά μόλις 72.000 ευρώ.

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Το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 0,88% σε 101,6 εκατ. ευρώ από 102,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων πάνω από τα 141 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφάνισε αρνητικά αποτελέσματα, με ζημιές 2,187 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 2,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία, από την αύξηση των δαπανών κατά 3,3 εκατ. ευρώ πέρυσι και των άλλων εξόδων και ζημιών κατά 2,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σημείωσε πάντως μείωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά 7,6 εκατ. ευρώ.

Η επαναφορά σε κερδοφόρα ανάπτυξη μετά το «γύρισμα» σε ζημιές αποτελεί στοίχημα για τη νέα διοίκηση. Ας σημειωθεί ότι μετά την απορρόφηση της PepsiCo-HBH και την πώληση του πρώην εργοστασίου παραγωγής νερού ΗΒΗ στο Λουτράκι στη N.U. Aqua το 2021, η εταιρεία αναζητά βηματισμό προς την ανάπτυξη έχοντας αλλάξει άρδην το παραγωγικό της μοντέλο στην τοπική αγορά.

Το εργοστάσιο παραγωγής εμφιαλωμένου νερού Eonio Loutraki επαναλειτούργησε το 2022 με την PepsiCo Hellas να αναλαμβάνει τη διανομή του. Ακολούθησε ένα χρόνο μετά ο «επαναπατρισμός» μέρους της παραγωγής αναψυκτικών ΗΒΗ, μέσω συνεργασίας με την ΕΨΑ στο εργοστάσιό της στον Βόλο, όπου παράγονται αναψυκτικά σε κουτί. Η συνεργασία συνεχίζεται σήμερα ενώ η PepsiCo διατηρεί στην Ελλάδα εργοστάσιο παραγωγής σνακς, διαθέτει αποθήκες και ένα ευρύ δίκτυο διανομής ενώ απασχολεί σχεδόν 2.000 εργαζόμενους.

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Η εταιρεία πάντως βρίσκεται στο επίκεντρο αλλαγών, αφενός γιατί ενσωματώνει αναπροσαρμογές της στρατηγικής της πολυεθνικής και αφετέρου γιατί επηρεάζεται από τους στόχους της μητρικής στην περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.

Εξάλλου, από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει τεθεί επικεφαλής για Ελλάδα και Κύπρο ο Konstantin Merkviladze. Πήρε τη θέση της Inga Dengel ενώ ταυτόχρονα οι δύο αγορές στις οποίες ηγείται εντάχθηκαν σε ένα γκρουπ 16 αγορών (South East Europe and Baltics) με γραφεία στο Βελιγράδι. Ο Γεωργιανός Merkviladze θέλει να διατηρήσει την εταιρεία σε σταθερή τροχιά εν μέσω προκλήσεων στο διεθνές περιβάλλον, όπως λέει η οικονομική έκθεση που υπογράφει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι ανέλαβε γενικός διευθυντής μόλις πέρυσι τον Δεκέμβριο και κλήθηκε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στην τοπική δραστηριότητα, όπως η αύξηση των τιμών των τροφίμων, της ενέργειας και του μεταφορικού κόστους.

Η εταιρεία, όπως λέει, αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση εφαρμόζοντας δράσεις εξοικονόμησης και έχοντας επενδύσει σε φωτοβολταϊκό 1.441 KW που καλύπτει το 35% των αναγκών του εργοστασίου ενώ έχει σύμβαση ενεργειακής απόδοσης με Co-man & 3PL για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 1.019 kW.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, στο επίκεντρο της στρατηγικής του Merkviladze είναι μεταξύ άλλων: