Πινιατάρο: Ο Ιταλός κροίσος που φέρνει επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

Mια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις της δεκαετίας δρομολογείται στην Ελλάδα, ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας που θα αναπτυχθεί στο Ελληνικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Lamda Development με το επενδυτικό fund ION Group του Ιταλού δισεκατομμυριούχου Ανδρέα Πινιατάρο.

Το έργο της Lamda Development στο Ελληνικό, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030, θα περιλαμβάνει δύο ζώνες ανάπτυξης με συνολική δόμηση 250.000 τ.μ., εκ των οποίων τουλάχιστον 50.000 τ.μ. θα είναι γραφειακοί χώροι τελευταίας γενιάς, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς εκδηλώσεις, αλλά και οικιστικές αναπτύξεις που θα ξεπεράσουν τα 200.000 τ.μ. Υπολογίζεται ότι θα φιλοξενεί περίπου 2.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες από 44 χώρες, λειτουργώντας ως κόμβος τεχνολογίας, έρευνας και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η επένδυση αυτή δεν περιορίζεται στην ενίσχυση του έργου του Ελληνικού, αλλά επανατοποθετεί την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη των τεχνολογικών clusters, προσφέροντας προοπτικές για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την ευρύτερη οικονομία. Παράλληλα, η συμμετοχή του fund με 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της LamdaDevelopment αντανακλά εμπιστοσύνη στο μέλλον του project, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση και τη διεθνή του απήχηση.

Πίσω από αυτή τη μεγαλεπήβολη επένδυση βρίσκεται ο Ανδρέα Πινιατάρο, ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ευρώπης και ο δεύτερος πλουσιότερος Ιταλός σύμφωνα με το Forbes (Απρίλιος 2025), με περιουσία που ξεπερνά τα 35,7 δισ. δολάρια – άλλες εκτιμήσεις τη φτάνουν στα 36,4 δισ. Η ιστορία του είναι χαρακτηριστική ενός αυτοδημιούργητου μεγιστάνα που, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα, οικοδόμησε μια αυτοκρατορία στην καρδιά των χρηματοοικονομικών αγορών.

Γεννημένος το 1970 στη Μπολόνια, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της πόλης και στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό στα Μαθηματικά από το Imperial College του Λονδίνου. Το 1994 ξεκίνησε την καριέρα του ως trader ομολόγων στη Salomon Brothers στο Λονδίνο, αλλά μόλις τρία χρόνια αργότερα ίδρυσε την ION Investment Group, σε συνεργασία αρχικά με τη Salomon και την ιταλική εταιρεία λογισμικού List. Το 1999 ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο και μετέτρεψε την ION σε ανεξάρτητη εταιρεία.

Η ανάπτυξη της ION υπήρξε καταιγιστική. Ο Πινιατάρο προχώρησε σε περισσότερες από 20 εξαγορές μέσα σε δύο δεκαετίες, μετατρέποντας τον όμιλο σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους λογισμικού και δεδομένων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Το 2021 επένδυσε πάνω από 3 δισ. ευρώ για την απόκτηση των Cedacri και Cerved, ενώ το 2024 εξαγόρασε την ιστορική Prelios (πρώην PirelliRealEstate) έναντι 1,35 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας τη θέση του στην ιταλική αγορά ακινήτων και διαχείρισης δανείων.

Ο πλούτος του Πινιατάρο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Έχει επενδύσει σχεδόν 300 εκατ. ευρώ στο Canouan Estate, μια ιδιοκτησία 1.280 στρεμμάτων στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, που περιλαμβάνει πολυτελείς βίλες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και υποδομές υψηλών προδιαγραφών. Στη Σεν Μόριτζ της Ελβετίας διατηρεί την κύρια κατοικία του, απολαμβάνοντας τη ζωή με διακριτικότητα, ενώ είναι γνωστός και για την αγάπη του στην ιστιοπλοΐα.

Παρά τον πλούτο και την ισχύ του, το όνομά του βρέθηκε το 2025 στο επίκεντρο έρευνας για φοροδιαφυγή ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, υπόθεση που διευθετήθηκε με συμφωνία καταβολής 280 εκατ. ευρώ σε πέντε δόσεις προς το ιταλικό δημόσιο. Η εξέλιξη αυτή δεν έπληξε τη φήμη του ως ενός από τους πλέον δραστήριους και διορατικούς επενδυτές της γενιάς του, που κινείται μεθοδικά στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ακινήτων.

Η είσοδός του στην Ελλάδα μέσω της Lamda Development δεν αποτελεί τυχαία επιλογή. Η χώρα διαθέτει σήμερα ανταγωνιστικά φορολογικά κίνητρα, ισχυρή στρατηγική στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και –κυρίως– επαρκή χώρο για ανάπτυξη μεγάλων υποδομών Με την επένδυση αυτή, ο Ανδρέα Πινιατάρο επιβεβαιώνει τη φήμη του ως παίκτη που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Και η Ελλάδα, μέσω του TheEllinikon, αποκτά μια μοναδική ευκαιρία να τοποθετηθεί στον πυρήνα της ευρωπαϊκής καινοτομίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την εικόνα της στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα.