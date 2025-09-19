Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων το α’ τρίμηνο 2025 – Διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε σήμερα (19.9.2025) τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, με τον κύκλο εργασιών (σ.σ. τζίρος) να διαμορφώνεται στα 200,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με τα 186,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης, η αύξηση τζίρου προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 7,3% στο εξάμηνο, ενώ στο β’ τρίμηνο η αύξηση έφθασε το 9,4%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 24,3 εκατ. ευρώ, σε επίπεδα σχεδόν αμετάβλητα (-0,9%) έναντι του 2024, παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Το προσαρμοσμένο EBITDA περιορίστηκε στα 22,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση -6,8%, η οποία ωστόσο βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (-23,7%).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατέγραψαν αύξηση 8,2%. Παράλληλα, ο Όμιλος διένειμε μικτό μέρισμα 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αντανακλώντας τη συνεπή στρατηγική ενίσχυσης της αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 55,9 εκατ. ευρώ, αυξημένος έναντι της 31.12.2024 (34,4 εκατ. ευρώ) λόγω της εποχικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης (~14 εκατ. ευρώ) και της ενισχυμένης εμπορικής δραστηριότητας. Το ύψος του δανεισμού παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα και αναμένεται να μειωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη τρέχουσα συνθήκη, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για το γ’ τρίμηνο του 2025 το EBITDA θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει πως οι πιέσεις του α΄ τριμήνου ήταν παροδικές. Για το σύνολο της χρήσης 2025, η κερδοφορία αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024 και να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.