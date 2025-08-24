Πώς οι Temu και Shein αψηφούν τους δασμούς Τραμπ

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε με διάταγμα τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους την απαλλαγή από δασμούς για δέματα από την Κίνα αξίας κάτω των 800 δολαρίων, ήταν σαφές σε ποιον απευθυνόταν: ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε να καταστρέψει τις επιχειρήσεις των κινεζικών εταιρειών φθηνών προϊόντων Temu και Shein.

Οι τίτλοι των εφημερίδων προφήτευαν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Temu και της Shein ήταν τουλάχιστον στις ΗΠΑ νεκρό.

Ωστόσο, τα τρέχοντα στοιχεία του παρόχου δεδομένων Bloomberg Second Measures, τα οποία ανέλυσε η εφημερίδα Handelsblatt, δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Η Bloomberg ανέλυσε δισεκατομμύρια συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. Αν και αυτό καλύπτει μόνο ένα μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου, παρέχει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της εξέλιξης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της Temu στις ΗΠΑ παρουσίασε μια πολύ ταραχώδη πορεία κατά τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, αλλά συνολικά ήταν ακόμη υψηλότερος κατά περισσότερο από 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι πωλήσεις της Shein κατά τους πρώτους επτά μήνες ήταν ακόμη και 14% υψηλότερες από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τον Απρίλιο, η Shein έφτασε μάλιστα στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιτυχία των Temu και Shein παραμένει αμείωτη. Σύμφωνα με την έγκριτη κινεζική εφημερίδα Late Post, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της πλατφόρμας Temu αυξήθηκε κατά 50% το πρώτο εξάμηνο, φτάνοντας τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στην περίπτωση της Shein, ο ακαθάριστος όγκος εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 15 έως 20% την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο έμποροι δεν σχολιάζουν τα στοιχεία των πωλήσεών τους όταν τους ζητείται.

«Δεν παρατηρείται η πτώση που όλοι περίμεναν», επιβεβαιώνει ο εμπορικός εμπειρογνώμονας Nils Seebach, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακών συμβουλών Etribes. Ωστόσο, οι πωλήσεις διατηρήθηκαν σε εκπληκτικά καλά επίπεδα ακόμη και στις ΗΠΑ. Aυτοί ειναι οι λόγοι:

1. Οι Temu και Shein έχουν αναδιαρθρώσει πλήρως τα επιχειρηματικά τους μοντέλα

Γενικά, οι αμερικανικοί δασμοί πλήττουν αρκετά σκληρά τις Temu και Shein. Ενώ και οι δύο πλατφόρμες συναλλαγών είχαν υψηλούς διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, οι πωλήσεις τους αρχικά κατέρρευσαν σημαντικά στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό δέκα τοις εκατό στις εισαγωγές από την Κίνα. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε το τέλος του λεγόμενου “κανόνα de minimis”, ο οποίος εξαιρούσε από δασμούς πακέτα αξίας κάτω των 800 δολαρίων. Οι Temu και Shein απάντησαν με αυξήσεις τιμών, οι οποίες αρχικά οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στη συνέχεια ανακάλεσε προσωρινά το τέλος του “κανόνα de minimis” μετά από λίγες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα σημαντικό πλήγμα τον Απρίλιο. Ήρε μόνιμα την απαλλαγή από τους δασμούς και αύξησε δραστικά τους δασμούς σε αγαθά από την Κίνα – κατά καιρούς έως και 145 τοις εκατό.

Ωστόσο, οι κινεζικές πλατφόρμες λιανικής πώλησης είχαν ήδη αναπτύξει ένα Σχέδιο Β. «Η Temu και η Shein κατάφεραν να μεταμορφώσουν πλήρως τα επιχειρηματικά τους μοντέλα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», εξηγεί ο ειδικός λιανικής Seebach. «Δεν έλαβαν μόνο ένα μέτρο, αλλά είκοσι διαφορετικά».

Τα τελευταία δύο χρόνια, η επιτυχία της Temu βασίστηκε στην παράδοση κάθε αποστολής μιας παραγγελίας από τους Κινέζους κατασκευαστές ξεχωριστά στον τελικό πελάτη. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο δεν λειτουργεί πλέον.

2. Η Temu διαθέτει αποθήκες στο Λος Άντζελες, το Ντάλας και το Νιούαρκ

Ωστόσο, η Temu άρχισε να εξασφαλίζει αποθήκες στις ΗΠΑ πέρυσι μέσω παρόχων υπηρεσιών. Στις αρχές του έτους, η εταιρεία γέμισε τις αποθήκες της στο Λος Άντζελες, το Ντάλας και το Νιούαρκ με αποστολές εμπορευματοκιβωτίων ειδών υψηλής ζήτησης. Η Temu άνοιξε επίσης την αγορά της σε Αμερικανούς λιανοπωλητές.

Αυτό επέτρεψε στην Temu να σταματήσει τις άμεσες παραδόσεις από την Κίνα στις αρχές Μαΐου. Όλα τα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα στο κατάστημα των ΗΠΑ έφεραν την ένδειξη “τοπικά”, πράγμα που δεν σημαίνει ότι κατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ, αλλά απλώς ότι ήταν ήδη αποθηκευμένα εκεί. Αυτό επέτρεψε στην Temu να επιβραδύνει την πτώση των πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούνιο και να επιστρέψει στην ανάπτυξη τον Ιούλιο.

Η Shein άρχισε να ανοίγει την αμερικανική πλατφόρμα της σε τοπικούς πωλητές στην αγορά το 2023. Η εταιρεία διαθέτει αποθήκες στην Καλιφόρνια, την Ιντιάνα και την Πενσυλβάνια.

Αυτό όχι μόνο μειώνει τους χρόνους παράδοσης, αλλά καθιστά και την Shein λιγότερο ευάλωτη στην τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με την Temu. Τον Ιούλιο, τα στοιχεία πωλήσεων της πλατφόρμας ήταν και πάλι υψηλότερα από ό,τι τον Ιανουάριο.

Eίναι γνωστό ότι η Shein συνεργάζεται ολοένα και περισσότερο με παρόχους υπηρεσιών logistics στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Εταιρείες όπως η Winit και η Easy Export προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και παράδοσης για τους λιανοπωλητές στην αγορά της Shein.

Στη Γερμανία, η Shein υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με τη Lufthansa Cargo για να καταστήσει την αεροπορική μεταφορά των προϊόντων της πιο βιώσιμη χρησιμοποιώντας πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα.

3. Η Shein προσελκύει λιανοπωλητές υψηλού εισοδήματος της Amazon στην αγορά της

Η εταιρεία έρευνας αγοράς Marketplace Pulse προβλέπει ότι η Shein θα καταφέρει να προσελκύσει πολλούς κορυφαίους λιανοπωλητές από την πλατφόρμα του αμερικανικού ανταγωνιστή της Amazon στην αγορά της.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στην εταιρεία να εξελιχθεί από λιανοπωλητή μόδας σε πάροχο μιας ευρείας γκάμας προϊόντων. Η Shein έχει ήδη προσελκύσει τον λιανοπωλητή αξεσουάρ ηλεκτρονικών ειδών Anker, έναν από τους πωλητές με τα υψηλότερα έσοδα στην αγορά της Amazon, στην πλατφόρμα της με ευνοϊκές προμήθειες.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί ανταγωνιστές, όπως η Amazon και η Walmart, επηρεάζονται επίσης από τις αυξήσεις των δασμών, επειδή εισάγουν πολλά αγαθά από την Κίνα. «Βλέπουμε το κόστος μας να αυξάνεται κάθε εβδομάδα», παραπονέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Walmart, Doug McMillon, κατά την παρουσίαση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της την Πέμπτη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κινεζικής Τελωνειακής Διοίκησης, αγαθά αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξήχθησαν από την Κίνα στις ΗΠΑ μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου το 2024. Ως εκ τούτου, οι Αμερικανοί λιανοπωλητές αναγκάστηκαν επίσης να αυξήσουν τις τιμές σε πολλά αγαθά λόγω των τιμωρητικών δασμών.

Αυτό διευκολύνει την Temu και την Shein να αντισταθμίσουν τουλάχιστον εν μέρει το βάρος των τιμωρητικών δασμών. Χάρη στις απλοποιημένες διαδικασίες και τους ευνοϊκούς όρους αγοράς, μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ηγεσία στις τιμές.

«Είναι σαφές: Τα τιμολογιακά πλεονεκτήματα ήταν ένας από τους παράγοντες επιτυχίας, αλλά σε καμία περίπτωση ο μόνος», τονίζει ο ειδικός στο λιανικό εμπόριο Seebach. Η ψηφιακή εμπειρογνωμοσύνη των δύο λιανοπωλητών αποτελεί επίσης σημαντικό μοχλό για τη μελλοντική ανάπτυξη. «Σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπω την Temu και την Shein σε καλύτερη θέση από τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ χάρη στην τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη».