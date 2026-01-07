Επιχειρήσεις

Πράσινο φως από την Κομισιόν στη συνένωση Ήρων και NRG

Εντός του φετινού έτους αναμένεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης
Πιο κοντά έρχεται πλέον μια από τις σημαντικότερες φετινές εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ενέργειας, καθώς η Κομισιόν ενέκρινε τη συγχώνευση της Ήρων και της NRG, με σημερινή της ανακοίνωση.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι η συναλλαγή δεν εγείρει ζητήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της θέσης που θα έχει η κοινή εταιρεία που θα προκύψει από την ένωση των NRG – Ήρων στην εγχώρια αγορά.

Να θυμίσουμε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil θα συμμετέχουν κατά 50% ως μέτοχοι στο κοινό σχήμα, όπου θα ενταχθούν οι εμπορικές δραστηριότητες σε ρεύμα-αέριο και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος τρίτος πόλος που θα είναι πλήρως καθετοποιημένος και θα ανταγωνιστεί τη ΔΕΗ και τη Metlen.

Η κοινή εταιρεία θα διαθέτει περί τους 550.000 πελάτες, ενώ στόχος έχει τεθεί για την προσφορά σύγχρονων και αναπτυγμένων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στην ενέργεια, όσο και στις τηλεπικοινωνίες.

Πλέον, η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, μόλις επιλυθούν και οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εκκρεμότητες

