Πράσινο φως από ΥΠΕΝ για δύο έργα αντλησιοταμίευσης στα Γρεβενά

Τους περιβαλλοντικούς όρους για δύο νέα έργα αντλησιοταμίευσης ενέκρινε χθες (20.1.2026) το ΥΠΕΝ με απόφασή του, τα οποία προορίζεται να υλοποιηθούν στα Γρεβενά.

Πρόκειται για το έργο «Φλάμπουρο» μέγιστης ισχύος έγχυσης 450 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 450 MW και το «Τρανή Ράχη», μέγιστης ισχύος έγχυσης 594 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 600 MW. Οι θέσεις όπου θα εγκατασταθούν βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Βέντζιου, Δεσκάτης και Καμβουνίων στα Γρεβενά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εν λόγω επενδύσεις γίνονται από τις εταιρείες Αλιάκμονας Ι.Κ.Ε 1+2, συμφερόντων της οικογένειας Κατσέλη.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του υπουργείου, τα δύο έργα περιλαμβάνουν άνω και κάτω ταμιευτήρες νερού, σταθμούς παραγωγής, όπως και επίσης σήραγγες και κέντρο υπερυψηλής τάσης που θα τα συνδέει με το δίκτυο μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο οδικός χάρτης της χώρας μας, προβλέπει την εγκατάσταση 1,74 GW αντλησιοταμίευσης μέχρι το 2030. Η ισχύς αυτή θα προστεθεί στους δύο σταθμούς που διαθέτει ήδη η ΔΕΗ, στο φράγμα Σφηκιάς στον ποταμό Αλιάκμονα και στο φράγμα Θησαυρού στον ποταμό Νέστο.