Πράσινο φως από ΥΠΕΝ για μπαταρίες της Ήρων στη θέση της μονάδας αερίου στη Θήβα

Τη θέση του παλιού σταθμού θα πάρουν οι πράσινες τεχνολογίες
Χάρης Αποσπόρης

Μετά τη μεταφορά του σταθμού παραγωγής Ήρων 1 από τη Βοιωτία στην Κρήτη για να καλυφθούν οι τοπικές ανάγκες, η εταιρεία έλαβε το πράσινο φως από το ΥΠΕΝ για να εγκαταστήσει στη θέση του φωτοβολταϊκό πάρκο μαζί με αποθήκευση ενέργειας.

Η μεταφορά του σταθμού των 147 MW ολοκληρώθηκε πέρυσι στα πλαίσια συμφωνίας της Ήρων με τη ΔΕΗ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για εναλλακτική αξιοποίηση της προηγούμενης θέσης εγκατάστασης και του ηλεκτρικού χώρου που διαθέτει στη Θήβα. Πλέον, το ΥΠΕΝ ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους ώστε η εταιρεία να υλοποιήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό της τάξης των 500 kW, το οποίο θα αποτελείται από 1.314 πλαίσια.

Επίσης, προβλέπεται η προσθήκη δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 150 + 12 MW. Τα εν λόγω έργα θα αποτελούνται από 264 ειδικά container που θα φιλοξενούν τις μπαταρίες, όπως και περί τους 3.000 μετατροπείς ισχύος.

Στην ίδια περιοχή θα συνεχίσει να λειτουργεί η μεγάλη μονάδα φυσικού αερίου των 441 MW της Ήρων, η οποία αποτελεί από τις πιο σύγχρονες του είδους της στη χώρα μας.

Με τον τρόπο αυτό η Ήρων προχωρά στη μετεξέλιξη του παραγωγικού προφίλ της, βάζοντας στην εξίσωση και τις μπαταρίες. Να σημειώσουμε ότι η μητρική Τέρνα έχει ούτως η άλλως μεγάλη παρουσία στην αποθήκευση, μέσω των επενδύσεών της στην αντλησιοταμίευση. Ναυαρχίδα αποτελεί το έργο στην Αμφιλοχία με ισχύ 680 MW, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

