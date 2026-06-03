Πρόστιμο στη Nestle Hellas από την Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εpέβαλε διοικητικό πρόστιμο στη Nestle Hellas για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε προϊόντα καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά την ολοκλήρωση ελέγχου στην εταιρεία καταναλωτικών αγαθών επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ.

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Η Αρχή Ελέγχου της Αγοράς αναφέρει στην απόφασή της ότι διαπίστωσε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, στις κατηγορίες καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από 13.03.2026 έως 03.04.2026 και εντάσσεται στους ελέγχους που διενεργεί η Αρχή για το 2026 σχετικά με την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026 (Α΄ 37).

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εξέταση και των υπολοίπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.