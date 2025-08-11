Quest: Συμφωνία πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών έναντι 36 εκατ. ευρώ

Δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest υπέγραψε η θυγατρική της εταιρεία, «Quest Energy A.E.», την 8η Αυγούστου 2025 για την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου της φωτοβολταϊκών σταθμών σε πλήρη λειτουργία, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το τίμημα της συμφωνίας για την πώληση των φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, θα ανέρχεται σε περίπου 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση της καθαρής δανειακής θέσης (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των τυχόν απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων. Η Quest Συμμετοχών με νεότερη ανακοίνωση της θα ενημερώσει τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.