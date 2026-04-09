Τα φετινά ορόσημα για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ – Ωριμάζουν σταδιακά τα νέα έργα με διάφορες χώρες του εξωτερικού

Συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας μας. Όπως είναι φυσικό, οι διασυνδέσεις των νησιών και οι αντίστοιχες με τις γύρω χώρες παίζουν πρωταρχικό ρόλο και απαιτούν τα περισσότερα κεφάλαια.

Ο ΑΔΜΗΕ ανέφερε χθες στα πλαίσια των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 ότι η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ που αποφασίστηκε πρόσφατα, θα του προσφέρει το απαραίτητο “καύσιμο” για να φέρει εις πέρας τα παραπάνω έργα και διασυνδέσεις.

Ξεκινώντας από το εσωτερικό, ο δεύτερος κλάδος των 400kV στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη-Κόρινθος- ΚΥΤ Κουμουνδούρου) αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος στο δεύτερο εξάμηνο, όπως και η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου εντός του β΄ τριμήνου. Ήδη άλλωστε ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το νέο ΚΥΤ Ρουφ.

Παράλληλα, η δ’ φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων προβλέπεται να ηλεκτριστεί μέσα στον Ιούνιο, οδηγώντας έτσι στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της Σαντορίνης, της Φολέγανδρου, της Μήλου και της Σερίφου.

Αντίστοιχα, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της αδειοδότησης και των απαλλοτριώσεων. Στο γ’ τρίμηνο του 2026 θα ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για τους σταθμούς μετατροπής σε Κόρινθο και Κω, όπως και για το μεταξύ τους καλώδιο.

Περνώντας στα διεθνή έργα, εντός του φετινού έτους εκτιμάται ότι θα ληφθεί η οριστική επενδυτική απόφαση για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο.

Τον Αύγουστο ο ΑΔΜΗΕ περιμένει την έκδοση της περιβαλλοντικής μελέτης για τη δεύτερη γραμμή με την Ιταλία, έργο που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2033.

Ταυτόχρονα, οι λεπτομερείς μελέτες που αφορούν την αντίστοιχη διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία πρόκειται να ολοκληρωθούν το φετινό Ιούλιο, ώστε να καταδείξουν τις προοπτικές εμπορικής του βιωσιμότητας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο ΑΔΜΗΕ αναμένει την επίλυση τριών ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων όσον αφορά το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής: