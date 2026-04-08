Επιχειρήσεις

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 7,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση του ομίλου αναμένει εξισορρόπηση του ρυθμού των πωλήσεων μετά την περίοδο του Πάσχα
EUROKINISSI
EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αύξηση περίπου 7,3% σημείωσε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο όμιλος Jumbo σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ τον Μάρτιο οι συνολικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ομίλου Jumbo αναμένει εξισορρόπηση του ρυθμού των πωλήσεων μετά την περίοδο του Πάσχα, για τον μήνα Απρίλιο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την απόκτηση μισθωμένων καταστημάτων που ήδη λειτουργούν, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την αγορά του μισθωμένου καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Military στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), η οποία αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη κίνηση για το 2026. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, είναι μειωμένες κατά περίπου 4%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παράλληλα, τον Μάρτιο, ο εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου στο Ισραήλ (Fox Group) προχώρησε στο άνοιγμα του 6ου καταστήματος Jumbo, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του σήματος στην τοπική αγορά.

«Η παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή, επηρεάζοντας την καταναλωτική συμπεριφορά, με ήδη ορατές επιπτώσεις σε αγορές όπως η Κύπρος, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει περαιτέρω τις πιέσεις στο κόστος και στο γενικότερο κλίμα της αγοράς», τονίζει η εταιρεία.

Στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού), κατά τον Μαρτίου του 2026, ήταν αυξημένες κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι αυξημένες κατά περίπου 4% , σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση περίπου 12% τον Μάρτιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι αυξημένες περίπου 11%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Ρουμανία οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση περίπου 5% τον Μάρτιο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
159
121
120
118
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians
Newsit logo
Newsit logo