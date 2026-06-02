Rheinmetall: Συμφωνία-μαμούθ 5,7 δισ. ευρώ με τη Ρουμανία

Το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο στην ιστορία της εξασφάλισε η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall, με τη Ρουμανία όπου θα επενδυθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για την ενίσχυση της άμυνας.

Η συμφωνία ύψους 5,7 δισ. ευρώ με τη Ρουμανία, έκλεισε στις 29 Μαΐου και εμπίπτει στο πρόγραμμα Δράσης για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε η Rheinmetall. Καλύπτει την παράδοση 298 οχημάτων μάχης Lynx, συστήματα αεράμυνας Skyranger, πυρομαχικά για συστήματα αεράμυνας και οχήματα μάχης πεζικού, δύο περιπολικά σκάφη ανοιχτής θάλασσας και δύο σκάφη υποστήριξης δυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την εκπλήρωση των παραγγελιών, η Rheinmetall θα επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες που διατηρεί ήδη στη Ρουμανία και θα διασφαλίσει τη μεταφορά τεχνολογίας. Οι παραδόσεις έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2028 και να ολοκληρωθούν έως το 2030. «Η Rheinmetall θα πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων στη Ρουμανία (…) και θα δημιουργήσει τετραψήφιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ενώ περισσότεροι από 200 υπεργολάβοι θα ενσωματωθούν στο δίκτυο εφοδιασμού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rheinmetall Άρμιν Πάπεργκερ, δήλωσε: «Αυτή είναι μια σημαντική επιτυχία για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει η Ρουμανία σχετικά με τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Μαζί με τους Ρουμάνους εταίρους μας, θα οικοδομήσουμε εδώ ένα εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης τη φιλοδοξία μας να επεκτείνουμε περαιτέρω τον ρόλο μας ως ένας από τους βιομηχανικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για ασφάλεια».

Από την πλευρά της ρουμανικής κυβέρνησης, ο επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή του SAFE, Μιχάι Γιούρτσα, δήλωσε: «Η σύμβαση με την Rheinmetall δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της Ρουμανίας, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την αναζωογόνηση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή σε συνεργασία με ρουμανικές εταιρίες. Σηματοδοτεί μάλιστα την έναρξη μιας νέας φάσης βιομηχανικής ανάπτυξης που έχει τη δυνατότητα να γίνει βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας – και της ενσωμάτωσης της τοπικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα – κατά την επόμενη δεκαετία».