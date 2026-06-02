Sanchez (Αθηναϊκή Ζυθοποιία): Επενδύουμε στην τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον της Πάτρας

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της του εργοστασίου της στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού της Διευθυντή Sebastian Sanchez, όπου παρουσιάστηκε επίσημα το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας ανθεκτικότητα για το αύριο», ενώ παράλληλα η εταιρεία ανέδειξε το πολυδιάστατο αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, αποτέλεσμα σχεδόν 5 δεκαετιών συνεχούς παρουσίας και επένδυσης στην περιοχή.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργατών και εκπροσώπων του Τύπου. Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας ανθεκτικότητα για το αύριο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την υποστήριξη των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας, με την πρωτοβουλία να εντάσσεται οργανικά στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποτελώντας έμπρακτη έκφραση του κοινωνικού πυλώνα δράσης της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αξία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρά:

στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού,

σε στρατηγικά σημεία της Αχαΐας, με σκοπό την υποστήριξη εναέριων πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, στην προσφορά σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος

καθώς και στην παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τον πολυδιάστατο ρόλο της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez δήλωσε: «Η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς μας. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μεταφράζεται σε πράξεις που στηρίζουν έμπρακτα τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Με το πρόγραμμα “Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο.” επενδύουμε σε λύσεις που δημιουργούν διαχρονικό θετικό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και το μέλλον της περιοχής».

Αντίστοιχα, ο Διευθυντής του εργοστασίου στην Πάτρα, Θανάσης Γιούλης, επεσήμανε: «Το εργοστάσιο της Πάτρας δεν είναι απλώς μια παραγωγική μονάδα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανάπτυξης, καινοτομίας, υπευθυνότητας και προοπτικής για την Αχαΐα και για τη χώρα συνολικά. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα μαζί σας: ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική, με τρόπο ουσιαστικό και μετρήσιμο».

Διατηρώντας αμετακίνητη τη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία εκεί όπου δραστηριοποιείται, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες.