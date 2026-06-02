Βαγγέλης Μαρινάκης: Τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε

Η ναυτιλία πληρώνει ήδη ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου με ουσιαστικά κλειστές πλωτές οδούς, υποστηρίζει ο μεγάλος Έλληνας πλοιοκτήτης
Διατεθειμένος να καταβάλει τα τέλη διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ είναι ο ισχυρός Έλληνας εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, εφόσον αυτό διασφάλιζε ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή στη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπως δήλωσε στο Φόρουμ Εφοπλιστών TradeWinds στα Ποσειδώνια.

«Ακόμα κι αν έπρεπε να πληρώσουμε ένα τέλος, για μένα θα ήταν πολύ καλύτερο από το να κλείσουν τα Στενά», δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο ναυτιλιακό συνέδριο. «Οι εφοπλιστές πληρώνουν εδώ και χρόνια επιπλέον κόστος λόγω των ευρύτερων εντάσεων στην περιοχή», πρόσθεσε. Ο κ. Μαρινάκης, επεσήμανε το κόστος της εκτροπής πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων σε πλοία από τους αντάρτες Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Για μένα, είναι καλύτερο να πληρώσω ένα τέλος 100.000 ή 200.000 δολαρίων, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου ή το μέγεθος του πλοίου, παρά να έχω όλη αυτή την ταλαιπωρία», είπε, προσθέτοντας ότι «όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να πληρώσουν για όλες τις ζημιές από ό,τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής».

Τα σχόλια του Μαρινάκη τον διαφοροποίησαν από άλλους ναυτιλιακούς ομίλους και εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι η ελευθερία διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να διατηρηθεί, καθώς το συνεχιζόμενο κλείσιμό του δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα στενά σημεία στα διεθνή ύδατα. Η πλωτή οδός έχει, στην πραγματικότητα, κλείσει για την κυκλοφορία από τότε που το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν άρχισε να πυροβολεί πλοία που διέσχιζαν το στενό σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. 

Πολλές εταιρείες και πλοιοκτήτες, όπως η Chevron και η ιαπωνική Mitsui OSK Lines, έχουν δηλώσει ότι δεν θα πληρώσουν τέλη για τα πλοία τους για να διέλθουν από τα Στενά.

