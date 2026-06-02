Στρατηγική συνεργασία Ναυπηγείων Σκαραμαγκά – HD Hyundai για κατασκευή ειδικών σκαφών

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με αντικείμενο την από κοινού κατασκευή σκαφών επιφανείας για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος υπέγραψαν σήμερα (2.6.2026), στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδώνια 2026, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η HD Hyundai Heavy Industries.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, και ο Senior Vice President της HD Hyundai Heavy Industries, Kim Jae Rak, παρουσία του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Ju-seong Lim. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συνεργασία αποσκοπεί στην κοινή ανάπτυξη και κατασκευή σκαφών επιφανείας που θα απευθύνονται όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών και ναυπηγικών προγραμμάτων.

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Σε δήλωσή του, ο κ. Βαρβιτσιώτης χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι επιτεύχθηκε μόλις δύο χρόνια μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Κορέας για τη στήριξή τους στην προώθηση της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Kim Jae Rak αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς της Hyundai Heavy Industries με την ελληνική ναυτιλία, σημειώνοντας ότι η υποστήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Όπως ανέφερε, το μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια συνεργασία με προοπτική επέκτασης τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι η συμφωνία δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη διεύρυνση της παρουσίας τους στον τομέα της κατασκευής αμυντικών και ειδικών σκαφών.