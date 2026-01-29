Σε 54,54 εκατ. ευρώ οδικό έργο στο Κιλκίς που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια

Τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να παραδοθεί το οδικό τμήμα Ασσήρου – Νέας Σάντας του άξονα Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, έργο για το οποίο υπογράφτηκε προ ημερών η σύμβαση κατασκευής.

Η υποδομή αυτή θα ολοκληρώσει την κύρια οδική αρτηρία του Κιλκίς, αλλά και έναν από τους άξονες που συνδέουν την Ελλάδα με τα Βαλκάνια.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής.

Ο ίδιος επισήμανε ότι μετά από αγώνα εξασφαλίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 33 εκατ. ευρώ περίπου και έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 54,54 εκατ. ευρώ.

Σε δύο μήνες ολοκληρώνεται η μελέτη για τη διάνοιξη της οδού Μίκη Θεοδωράκη

Σε ό,τι αφορά τη διάνοιξη της οδού Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), ο αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ολοκληρώνεται η μελέτη τους προσεχείς δύο μήνες και η Περιφέρεια βρίσκεται σε συζητήσεις με το Πράσινο Ταμείο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων που αφορούν τους δήμους.

«Η Περιφέρεια προσπαθεί να συνδράμει τους δήμους στις απαλλοτριώσεις ώστε να προκηρύξει το έργο για να γίνει εφικτή η διάνοιξη της οδού στο ορφανό χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης» πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα σημείωσε ότι ολοκληρώνονται οι μελέτες της Ενωτικής Οδού Σίνδου προκειμένου να δημοπρατηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Αντιπλημμυρικά έργα

Στο πλαίσιο, άλλωστε, των αντιπλημμυρικών έργων, ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης τα ρέματα του Στρυμονικού Κόλπου αλλά και το ρέμα Ξηροποτάμου που διαρρέει τους Δήμους Νεάπολης, Συκεών και Παύλου Μελά. Επίσης, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Θεσσαλονίκης, δημοσιοποιήθηκαν τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος της Ευκαρπίας και η κατασκευή του νέου δικτύου ομβρίων στον οικισμό Νικόπολης του Δήμου Παύλου Μελά.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συντηρήσεις και οι καθαρισμοί στα ρέματα με χαρακτηριστική περίπτωση το ρέμα του Δενδροποτάμου όπου το κλειστό τμήμα δεν είχε καθαριστεί εδώ και 50 χρόνια. «Κατορθώσαμε να απομακρύνουμε εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά φερτών υλικών από την κλειστή διατομή του ρέματος και αποφύγαμε ένα δυσάρεστο συμβάν» είπε ο κ. Μπίλλιας.

Σχετικά με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση διαβούλευσης. «Οι υπηρεσίες και οι μελετητές επεξεργάζονται τις παρατηρήσεις από τους φορείς και θέλω να πιστεύω ότι εντός του 2026 θα έχουμε επιτέλους το Προεδρικό Διάταγμα» πρόσθεσε.