Σε διαβούλευση από ΔΕΣΦΑ η προσθήκη πλατφόρμας εφοδιασμού πλοίων με καύσιμο το LNG στη Ρεβυθούσα

Ο ΔΕΣΦΑ έθεσε σε διαβούλευση διαγωνισμό ύψους 15 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής πλατφόρμας με σκοπό τη φόρτωση/εκφόρτωση πλοίων με καύσιμο το LNG (SSLNG) στο τερματικό της Ρεβυθούσας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, ο ΔΕΣΦΑ επιδιώκει να διευρύνει τις υπηρεσίες bunkering που παρέχει για πλοία που χρησιμοποιούν το LNG από τα 1.000 σε 30.000 κ.μ. Μεταξύ άλλων, το τερματικό θα μπορεί να εξυπηρετεί εμπορικά πλοία ή και κρουαζιερόπλοια στο μέλλον.

Με βάση τα προβλεπόμενα, η πλατφόρμα θα εγκατασταθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας και θα έχει υπηρεσιακή διάρκεια ζωής 25 χρόνια.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η πλωτή εξέδρα θα είναι εξοπλισμένη με εύκαμπτη σωλήνωση που θα εκτείνεται προς το πλοίο, προκειμένου να πραγματοποιείται εύκολα ο ανεφοδιασμός του.

Το εν λόγω έργο εδράζεται στις μελέτες του προγράμματος POSEIDON MED II. Αποτελεί μέρος των απαραίτητων βημάτων για την υιοθέτηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως θαλάσσιου καύσιμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα οφέλη μιας τέτοιας υποδομής συνοψίζονται στην τροφοδοσία νέων περιοχών/αγορών, στο άνοιγμα νέου κλάδου στην αγορά αερίου στην Ελλάδα (ανεφοδιασμό πλοίων) και στην «απανθρακοποίηση» του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.