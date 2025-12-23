Σε νέα εποχή το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 34 εκατ. επιβάτες και επενδύσεις-μαμούθ

Τα 34 εκατομμύρια επιβάτες αναμένεται να φτάσει φέτος η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και σηματοδοτώντας την αφετηρία για τη μετάβαση του αεροδρομίου σε μια νέα εποχή. Αυτό υπογράμμισε χθες (22.12.2025) ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Γιάννης Παράσχης, σε εκδήλωση του αεροδρομίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Παράσχης, το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον ΔΑΑ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα που ανοίγει τον δρόμο για μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές στις υποδομές. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια μακρά περίοδος ολοκληρώνεται για το αεροδρόμιο και ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, με σαφή προσανατολισμό στο μέλλον.

Κεντρικός άξονας αυτής της μετάβασης είναι το φιλόδοξο έργο επέκτασης του αεροδρομίου, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1 δισ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φάση της Πρώιμης Εμπλοκής Αναδόχου, ενώ η δεύτερη και καθοριστική φάση του διαγωνισμού αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα αναδειχθεί ο ανάδοχος και οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του ίδιου έτους, με τελικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2032.

Η επέκταση του αεροδρομίου περιλαμβάνει την αναβάθμιση τόσο του κύριου όσο και του δορυφορικού αεροσταθμού, με στόχο η ετήσια δυναμικότητα να φτάσει τα 40 εκατομμύρια επιβάτες.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κάποια έργα συνολικού ύψους 188 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας πίστας στάθμευσης για 32 αεροσκάφη και ένα σύγχρονο επταώροφο πάρκινγκ απέναντι από το ξενοδοχείο Sofitel. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά υλοποιούνται από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – REDEX.

Αναφερόμενος στη διαδοχή του, ο κ. Παράσχης σημείωσε ότι η επιλογή του Γιώργου Καλλιμασιά δεν ήταν τυχαία, καθώς πρόκειται για στέλεχος με παρουσία 25 ετών στο αεροδρόμιο και ενεργό ρόλο τόσο στα μεγάλα έργα όσο και στις στρατηγικές αποφάσεις της προηγούμενης περιόδου. «Με τον Γιώργο συνεργαζόμαστε εδώ και 25 χρόνια. Η ανάληψη των καθηκόντων του είναι μια φυσική συνέχεια», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον ΔΑΑ με συμβουλευτικό ρόλο για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Από την πλευρά του, ο νέος διευθύνων σύμβουλος υπογράμμισε ότι «παραλαμβάνει την εταιρεία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αριστείας, τόσο επιχειρησιακά όσο και περιβαλλοντικά» και επισήμανε πως η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την έγκαιρη επέκταση των υποδομών, προκειμένου το αεροδρόμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης.

«Έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε σήμερα το αεροδρόμιο της Αθήνας για τις επόμενες γενιές», κατέληξε ο κ. Καλλιμασιάς.