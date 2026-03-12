Σε περιπέτειες ο Βασίλης Μιχαήλ, ο γνωστός εφοπλιστής που έχει παντρευτεί την κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo

Η ναυτιλιακή εταιρεία Benetech Shipping της εφοπλιστικής οικογένειας Μιχαήλ έρχεται στο επίκεντρο της προσοχής με αφορμή τις εξελίξεις στο Περσικό Κόλπο και το χτύπημα στο τάνκερ Zefyros του στόλου της.

Η Benetech Shipping, ιδρύθηκε το 2005 με έδρα στη Βούλα από την κυπριακή εφοπλιστική οικογένεια Μιχαήλ και συγκεκριμένα από τον Γιώργο Μιχαήλ. Στη συνέχεια έγινε συνεταίρος στην Βenetech ο αδελφός του, Βασίλης Μιχαήλ και μαζί ανέπτυξαν αποτύπωμα στην ναυτιλιακή αγορά.

Ο Βασίλης Μιχαήλ είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Απόστολου – Ευάγγελου Βακάκη, επικεφαλής του ομίλου Jumbo. Από το περιβάλλον του μαθαίνουμε ότι θέλει να κρατά χαμηλό προφίλ εστιάζοντας στη δραστηριότητα της εταιρείας και στην οικογένειά του.

Η σχέση του ζευγαριού μάλιστα είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ στο παρελθόν καθώς οι δύο νέοι υπήρξαν μαζί από το 2012 μέχρι το 2014. Τότε χώρισαν για ένα διάστημα. Βρέθηκαν ξανά μαζί μετά την επιστροφή της Χριστίνας Βακάκη από το εξωτερικό, όπου είχε βρεθεί για σπουδές και μετά τον χαμό του αδελφού της το 2018 σε τροχαίο, ένα δυστύχημα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο Βασίλης Μιχαήλ απέκτησε με την Χριστίνα Βακάκη μια κόρη το 2019. Το ζευγάρι απολαμβάνει συχνά διακοπές στη Μύκονο με αποτέλεσμα να έχει απαθανατιστεί από τον φωτογραφικό φακό σε διακοπές.

Όσο για τον Βασίλη Μιχαήλ, είναι δημοφιλής -και όχι μόνο στους εφοπλιστικούς κύκλους. Γεννήθηκε στην Κύπρο αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα σε οικογένεια με παράδοση στη ναυτιλία. Ο Μιχαήλ Μιχαήλ, πατριάρχης της οικογένειας, εργάστηκε για χρόνια δίπλα στον Κύπριο εφοπλιστή Λουκά Χατζηιωάννου, μεταλαμπαδεύοντας στους γιούς του δεξιότητες ηγεσίας σε έναν απαιτητικό κλάδο.

Ο Βασίλης Μιχαήλ είναι ένας νέος επιτυχημένος manager, με σπουδές στη ναυτιλία, σε βρετανικά πανεπιστήμια. Όταν επέστεψε στην Ελλάδα από τις σπουδές του εντάχθηκε στην επιχείρηση που είχε στήσει ο αδελφός του Γιώργος Μιχαήλ. Αγαπάει τα ντραμς και το μποξ αλλά αφιερώνει αρκετό χρόνο στο γραφείο, λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς.

Σήμερα, ο Βασίλης Μιχαήλ και ο αδελφός του, καθώς και η εταιρεία τους Benetech Shipping έρχονται στο επίκεντρο της προσοχής εξαιτίας των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Το Zefyros, ένα πλοίο 50.200 dwt (κατασκευής 2013), το οποίο ανήκει στο στόλο της Benetech Shipping είναι ένα από τα τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο.

Το Ζefyros πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. H επίθεση αποδίδεται σε μικρό σκάφος γεμάτο εκρηκτικά – ή πιθανότατα σε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone.

Είναι το δεύτερο ελληνόκτητο πλοίο που δέχεται επίθεση μέσα σε ένα 24ωρο, μετά το Star Gwyneth, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ της εταιρείας Star Bulk συμφερόντων του εφοπλιστή Πέτρου Παππά.