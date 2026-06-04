Η Air China μειώνει από αύριο, 5 Ιουνίου, τις προσαυξήσεις στα εισιτήρια των πτήσεων εσωτερικού

Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρίες θα μειώσουν τις προσαυξήσεις στα εισιτήρια για τις πτήσεις εσωτερικού από αύριο, Παρασκευή (5.6.2026), όπως ανακοίνωσαν η Air China και άλλες αεροπορικές εταιρίες.

Η προσαύξηση θα μειωθεί στα 80 γιουάν (περίπου 10,17 ευρώ) ανά σκέλος πτήσης για τις πτήσεις σε αποστάσεις 800 χιλιομέτρων ή μικρότερων αποστάσεων και 150 γιουάν (περίπου 19,07 ευρώ) για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

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Τα νήπια έχουν εξαιρεθεί από τις προσαυξήσεις, ενώ τα παιδιά, οι ανάπηροι πολέμου και οι αστυνομικοί με αναπηρία λαμβάνουν μία έκπτωση 50% από τις προσαυξήσεις.

Σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές των εισιτηρίων, η προσαύξηση θα μειωθεί κατά 10 γιουάν (περίπου 1,27 ευρώ) για πτήσεις αποστάσεων ως 800 χιλιόμετρα και κατά 20 γιουάν (περίπου 2,54 ευρώ) για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.