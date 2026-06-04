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Η Air China μειώνει από αύριο, 5 Ιουνίου, τις προσαυξήσεις στα εισιτήρια των πτήσεων εσωτερικού

Σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές των εισιτηρίων, η προσαύξηση θα μειωθεί κατά 10 γιουάν (περίπου 1,27 ευρώ)
United States of America, New York: Air China Boeing 747-89L Registration B-2486, departing out of New York City's JFK International Airport on a day with clear blue skies
Φωτογραφία iStock
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Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρίες θα μειώσουν τις προσαυξήσεις στα εισιτήρια για τις πτήσεις εσωτερικού από αύριο, Παρασκευή (5.6.2026), όπως ανακοίνωσαν η Air China και άλλες αεροπορικές εταιρίες.

Η προσαύξηση θα μειωθεί στα 80 γιουάν (περίπου 10,17 ευρώ) ανά σκέλος πτήσης για τις πτήσεις σε αποστάσεις 800 χιλιομέτρων ή μικρότερων αποστάσεων και 150 γιουάν (περίπου 19,07 ευρώ) για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Τα νήπια έχουν εξαιρεθεί από τις προσαυξήσεις, ενώ τα παιδιά, οι ανάπηροι πολέμου και οι αστυνομικοί με αναπηρία λαμβάνουν μία έκπτωση 50% από τις προσαυξήσεις.

Σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές των εισιτηρίων, η προσαύξηση θα μειωθεί κατά 10 γιουάν (περίπου 1,27 ευρώ) για πτήσεις αποστάσεων ως 800 χιλιόμετρα και κατά 20 γιουάν (περίπου 2,54 ευρώ) για πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

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