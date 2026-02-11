ΣΕΛΠΕ και ΣΕΠΕ αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο

Με ανακοινώσεις τους, θεσμικοί φορείς της αγοράς, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, ιδρυτή και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Πλαίσιο, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του.

ΣΕΠΕ και ΣΕΛΠΕ κάνουν λόγο για μια εμβληματική προσωπικότητα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον κλάδο της τεχνολογίας όσο και στο ελληνικό λιανεμπόριο.

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ

Για την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Γιώργος Γεράρδος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, με διαχρονική προσφορά, διορατικότητα και ακούραστη αφοσίωση. Με το ήθος, την αποφασιστικότητα και το επιχειρηματικό του όραμα συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας στη χώρα μας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για όλους.

Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, αποτέλεσε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της ψηφιακής βιομηχανίας και έναν από τους πρώτους «πατέρες» του κλάδου της Πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η συμβολή του στον ΣΕΠΕ και στον ευρύτερο κλάδο υπήρξε πολύτιμη και ανεξίτηλη. Οι άνθρωποι του ΣΕΠΕ αλλά και του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας τον αποχαιρετούν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, τιμώντας τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, που θα συνεχίσει να φωτίζει την πορεία του κλάδου μας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ

Με βαθιά θλίψη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ΣΕΛΠΕ, αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, ιδρυτή και Πρόεδρο Δ.Σ. της Πλαίσιο και διαχρονικό μέλος της κοινότητας του ελληνικού λιανεμπορίου.

Ο Γιώργος Γεράρδος υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με διορατικότητα, συνέπεια και αφοσίωση, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του σύγχρονου λιανεμπορίου στη χώρα μας. Δημιούργησε μία από τις πιο δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις του κλάδου, συνδέοντας τη στρατηγική της πορεία με την τεχνολογία και την ανάπτυξη.

Η παρουσία του στον ΣΕΛΠΕ υπήρξε διαχρονική, υπηρετώντας τον Σύνδεσμο από θέσεις ευθύνης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος, με ενεργή και ουσιαστική συμβολή τόσο στη διαμόρφωση των θέσεων του κλάδου όσο και στην ενίσχυση της θεσμικής του φωνής επί σειρά ετών.

Η διαδρομή και το έργο του αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό λιανεμπόριο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κώστα Γεράρδο και στην οικογένειά του.