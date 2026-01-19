Σερβία: Η ουγγρική πετρελαϊκή MOL θα αγοράσει το μερίδιο της Gazprom σε διυλιστήριο της NIS

Επετεύχθη συμφωνία για την εξαγορά από την ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL και της GazpromNeft, για να μπορέσει να αποκτήσει τον έλεγχο του μοναδικού διυλιστηρίου πετρελαίου της Σερβίας NIS που κατέχει η ρωσική GazpromNeft, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς.

Η σχετική συμφωνία αναμένεται να αποσταλεί προς έγκριση στο γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το οποίο επέβαλε κυρώσεις στην NIS εξαιτίας της ρωσικής πλειοψηφικής συμμετοχής της. Η υπουργός Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς ανέφερε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις το Δημόσιο της Σερβίας κατάφερε να αυξήσει κατά 5 μονάδες το ποσοστό συμμετοχής στην NIS αποκτώντας το 35% των μετοχών από το 29,9% που κατέχει σήμερα.

Η MOL θα αγοράσει το συνολικό μερίδιο 56,2% της Gazprom στην NIS. Η υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις συμμετείχε και η εταιρία ADNOK από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως πιθανός συνεργάτης της ουγγρικής MOL.

Ανέφερε επίσης ότι η σερβική κυβέρνηση έλαβε διαβεβαιώσεις από τους Ούγγρους πως αν αποκτήσουν τον έλεγχο της NIS, το διυλιστήριο στο Πάντσεβο θα συνεχίσει να λειτουργεί και δεν θα μετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Κροατία όταν η MOL εξαγοράζοντας την πετρελαϊκή βιομηχανία ΙΝΑ σταμάτησε τη λειτουργία δύο διυλιστηρίων.

Η NIS τελεί υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ από τον Οκτώβριο του 2025 και τον Δεκέμβριο αναγκάστηκε να σταματήσει την διύλιση στο Πάντσεβο λόγω έλλειψης πρώτης ύλης. Πρόσφατα το OFAC εξέδωσε ειδική άδεια λειτουργίας που ισχύει μέχρι τις 23 Ιανουαρίου.

Αυτό επέτρεψε τη μεταφορά αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο του Πάντσεβο μέσω του Αδριατικού Αγωγού Πετρελαίου (JANAF) και έτσι εξασφαλίστηκε η παραγωγή υγρών καυσίμων μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η σερβική πολιτική ηγεσία ευελπιστεί ότι έως τότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταβίβασης του ρωσικού πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της NIS στην ουγγρική MOL.

Η GazpronNeft κατέχει το 56,2% της NIS, το σερβικό κράτος το 29,9% και το 13,9% ανήκει σε μικρότερους επενδυτές.