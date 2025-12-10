Snappi: Εγκαινιάζει το πρώτο της Hub στην Αθήνα – Νέα ψηφιακά προϊόντα μέσα στο 2026

Μια σειρά νέων προϊόντων που αναμένεται να λανσαριστούν μέσα στο 2026, ανακοίνωσε χθες (9.12.2025) η CEO της Snappi, Gabriella Kindert, στα εγκαίνια του Snappi Hub. Το hub της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank με τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), βρίσκεται στην οδό Κοραή 5 στο κέντρο της Αθήνας και αποτελεί το πρώτο φυσικό σημείο παρουσίας της εταιρείας, όπου θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, παρουσιάσεις ερευνών, ομιλίες και διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2026 θα κυκλοφορήσει το Cash Now 2.0, μια υπηρεσία βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σχεδιασμένη για άμεση ρευστότητα, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου θα ακολουθήσει η κυκλοφορία του Robo Advisor, του νέου εργαλείου αυτόματης επένδυσης που θα είναι πλήρως ενσωματωμένο στην εφαρμογή της Snappi.

Όπως εξήγησε η Kindert, το πρόβλημα της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας παραμένει ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα έχει τον χειρότερο δείκτη στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση σε ρευστότητα. Το 57% των ανθρώπων δεν μπορεί να εξασφαλίσει απλά χρήματα μέσα σε 7 ημέρες. Οι Έλληνες δεν έχουν πολλές πιστωτικές κάρτες, ούτε πρόσβαση σε overdrafts», σχολίασε η ίδια.

Το Cash Now 2.0 στοχεύει ακριβώς σε αυτό το κενό. «Με την εφαρμογή μας, η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ολοκληρώνεται μέσα σε 2 λεπτά και η εκταμίευση γίνεται σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, χωρίς ανθρώπινη αλληλεπίδραση και χωρίς χρόνο αναμονής», σημείωσε. Οι δοκιμές του νέου προϊόντος έχουν ήδη ξεκινήσει και, όπως είπε, αν όλες οι διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στις αρχές του νέου έτους.

Πέρα από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και το Cash Now 2.0, η εταιρεία ετοιμάζει και το λανσάρισμα του επενδυτικού εργαλείου Robo Advisor που θα ακολουθήσει τον Φεβρουάριο. Για το project αυτό υπάρχει συνεργασία με τρίτο φορέα, αλλά δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει λεπτομέρειες, αναφέροντας μόνο ότι υπάρχει προτίμηση στο «τοπικό DNA».

Η Kindert στάθηκε, επίσης, στη λειτουργία της Snappi στο εξωτερικό, αναφερόμενη στις χρεώσεις συναλλάγματος, που αποτελούν πρόβλημα για τους ταξιδιώτες. «Όταν πληρώνετε σε διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ, οι περισσότερες τράπεζες χρεώνουν επιπλέον προμήθειες ή προσφέρουν όχι και τόσο καλές ισοτιμίες. Η Snappi, όμως, χρησιμοποιεί απευθείας τις μεσοαγορές τιμές της Mastercard. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύετε σαν ντόπιος, με ό,τι κόστος έχει και η τράπεζα, χωρίς περιορισμούς ημερών, πτήσεων ή άλλων συνθηκών», προσθέτοντας ότι το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ταξιδιώτες και επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά για συνέδρια.

Όσον αφορά τα παράπονα χρηστών σχετικά με τη βιντεοταυτοποίηση, η CEO της Snappi παραδέχτηκε ότι υπήρξαν δυσκολίες. «Είχαμε 14.000 άτομα που έπρεπε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Γύρω στους 10.000 την έχουν ολοκληρώσει ή έχουν κλείσει ραντεβού». Τόνισε, όμως, ότι η διαδικασία onboarding δεν είναι στατική. «Είναι ένα ταξίδι που απαιτεί συνεχείς βελτιώσεις. Δεν είμαστε ακόμη σε ίσους όρους ανταγωνισμού, γιατί ορισμένοι ξένοι ανταγωνιστές λειτουργούν με πολύ πιο “ελαφριά” διαδικασία. Ελπίζουμε ότι με την ψηφιακή ταυτότητα οι συνθήκες θα εξισορροπηθούν». Στόχος της Snappi είναι η διαδικασία εγγραφής να γίνει «πολύ πιο απλή» το 2026.

Μιλώντας για τον ανταγωνισμό, η Kindert αναφέρθηκε στη Revolut, τονίζοντας τις διαφορές φιλοσοφίας. «Η Revolut ξεκίνησε το 2014 με ένα μη-προϊόν, την ανταλλαγή νομισμάτων. Έχουν πολύ διαφορετική φιλοσοφία από εμάς, πολύ υψηλή εναλλαγή προσωπικού και διαφορετική προσέγγιση στον άνθρωπο. Εμείς διαθέτουμε πλήρη τραπεζική άδεια, κάτι που εκείνοι δεν είχαν στην αρχή, και είμαστε απολύτως ξεκάθαροι στην ανθρώπινη προσέγγισή μας». Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι «ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος» για να υπάρξουν επιτυχώς και η Revolut και η Snappi.

Για το όραμά της για το μέλλον, ήταν σαφής: «Το 2037 θέλω να έχουμε προσφέρει θετική συμβολή στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, να έχουμε ωφελήσει τους εργαζομένους μας και να έχουμε εξασφαλίσει σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Μην ξεχνάτε ότι η Revolut έχει ήδη επενδύσει 1,9 δισ. ευρώ εντός μιας δεκαετίας και χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, οικονομική και ανθρώπινη, και πολύς χρόνος για να χτίσεις μια ψηφιακή τράπεζα. Πρέπει να κερδίσουμε εμπιστοσύνη και να αποκτήσουμε αξιοπιστία. Είναι μια αποστολή, και είμαστε απολύτως δεσμευμένοι σε αυτήν».

Σήμερα, η Snappi αριθμεί 120 εργαζομένους, επενδύοντας σε υψηλή εξειδίκευση και προσδοκώντας να φτάσει τους 50.000 χρήστες μέχρι το τέλος του έτους. Το δημογραφικό προφίλ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των χρηστών ανήκει στις ηλικίες 18-35 ετών, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της neobank στη Gen Z και στους Millennials.