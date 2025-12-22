Stellantis μεταφέρει παραγωγή στις ΗΠΑ – Κλιμακώνεται η διαμάχη με τον Καναδά

Στο επίκεντρο μιας έντονης εμπορικής διαμάχης βρέθηκε η Stellantis, μετά την απόφασή της να μεταφέρει στις ΗΠΑ την παραγωγή του νέου Jeep Compass, αφήνοντας πίσω το σχέδιο αναβάθμισης του εργοστασίου της στο Μπράμπτον, κοντά στο Τορόντο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή της καναδικής κυβέρνησης, η οποία κάνει λόγο για «παραβίαση συμβολαίων» και προειδοποιεί για σκληρά αντίποινα.

Πιο αναλυτικά, ο Καναδάς είχε ήδη καταβάλει περίπου 157 εκατ. δολάρια από τα συνολικά 380 εκατ. που είχαν συμφωνηθεί για την στήριξη και εκσυγχρονισμό της μονάδας. Η Stellantis είχε δεσμευθεί να παράγει εκεί το Compass σε θερμικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, αλλά με την αλλαγή σχεδίων και τη μεταφορά της παραγωγής στις ΗΠΑ, περίπου 3.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία. Η υπουργός Βιομηχανίας, Μελανί Ζολί, κατήγγειλε δημόσια τον όμιλο για αυτήν την απόφαση.

Η Οτάβα απαιτεί πλέον είτε την τήρηση της συμφωνίας, είτε την επιστροφή των χρημάτων. Παράλληλα, μειώνει κατά 50% τον αριθμό των οχημάτων Stellantis που μπορούν να εισαχθούν χωρίς δασμούς. Επιπλέον, η κρατική χρηματοδότηση για τη νέα μονάδα παραγωγής μπαταριών στο Windsor, έργο με τη συμμετοχή της LG, συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της παραγωγής στο Μπράμπτον.

Στον αντίποδα, η Stellantis επιδιώκει να ρίξει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «λειτουργική παύση» και όχι για οριστικό κλείσιμο, ενώ διαβεβαιώνει πως οι εργαζόμενοι παραμένουν στο δυναμικό της. Ωστόσο, η πραγματικότητα των ακινητοποιημένων γραμμών παραγωγής και η απόφαση της εταιρείας να ευθυγραμμιστεί με την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επαναπατρισμό της βιομηχανίας, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Με τη General Motors να ακολουθεί παρόμοια πορεία, μειώνοντας αντίστοιχα την παραγωγή της στον Καναδά, η εμπορική σύγκρουση στη βορειοαμερικανική αγορά φαίνεται μόλις να ξεκινά.