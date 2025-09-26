Επιχειρήσεις

STIRIXIS Group: Ποια είναι τα νέα projects σε Ελλάδα και εξωτερικό

Μπαίνει δυναμικά στη νέα δεκαετία της πορείας της, με έργα που ξεκινούν από την Ελλάδα και φτάνουν μέχρι την Ελβετία και το Ντουμπάι
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της STIRIXIS Group, Αλέξανδρος Αθανασούλας
Μαριαλένα Κυβερνήτη

Από τα Village Cinemas και νέες εμπορικές υποδομές στη χώρα μας, μέχρι τον σχεδιασμό των γραφείων της Coca Cola HBC στο εξωτερικό, η STIRIXIS Group, με περισσότερα από 850 έργα σε 29 χώρες, συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της στον χώρο του στρατηγικού σχεδιασμού και του project management.

Στη χώρα μας, η ελληνική εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού ολοκλήρωσε πρόσφατα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle και την ανακαίνιση των Village Cinemas στο Athens Mall στο Μαρούσι, ενώ ακολουθούν δύο ακόμη σημαντικά έργα: η αναβάθμιση των κινηματογραφικών αιθουσών στο εμπορικό κέντρο του Ρέντη και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, υλοποιεί την κατασκευή ενός πενταώροφου κτηρίου για πελάτη στην Αθήνα.

Στο εξωτερικό, η STIRIXIS σχεδιάζει την επόμενη φάση των γραφείων της Coca Cola HBC στην Ελβετία, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της στον χώρο του στρατηγικού σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων.

«Αυτό που κάνουμε δεν το κάνουν άλλες εταιρείες διεθνώς», σημείωσε ο κ. Αθανασούλας, υπογραμμίζοντας ότι η STIRIXIS συνδυάζει μελέτη και project management, κάτι που της δίνει ιδιαίτερη θέση στον κλάδο.

Όσον αφορά κρατικά έργα, ο επικεφαλής της εταιρείας δήλωσε κατηγορηματικά ότι η STIRIXIS δεν σκοπεύει να στραφεί σε κρατικές δουλειές. «Ξέρω ότι μπορεί να κάνω λάθος για την τσέπη μου, αλλά δεν θα παίξω ποτέ το κρατικό παιχνίδι», σημείωσε ο ίδιος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1996, την ίδια χρονιά που ο Αλέξανδρος Αθανασούλας παντρεύτηκε την Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρο και Γενική Διευθύντρια της STIRIXIS Group, με την οποία έχουν αποκτήσει τρεις κόρες. Τον Ιανουάριο του 2026 η εταιρεία θα συμπληρώσει 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Το 2008 αποτέλεσε κομβικό σημείο. Η STIRIXIS άρχισε να επενδύει στο εξωτερικό και να μετατοπίζεται από την κατασκευαστική δραστηριότητα σε μελέτη και στρατηγική. Η πρώτη στάση ήταν η Ρουμανία, ακολούθησε η Αγγλία, ενώ πιο πρόσφατα επεκτάθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι.

Σήμερα, ο τζίρος της εταιρείας φτάνει περίπου τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως, με την προοπτική να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο φέτος, και απασχολεί περίπου 40 άτομα. Στην ομάδα περιλαμβάνονται στελέχη στρατηγικής, marketing και αναλυτές.

Η φιλοσοφία ανάπτυξης της STIRIXIS είναι ξεκάθαρη: «Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να έχουμε στόχο να γίνουμε μία εταιρεία 150 ατόμων», τόνισε ο κ. Αθανασούλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έργα της STIRIXIS βασίζονται σε μια αυστηρά διαμορφωμένη μεθοδολογία τεσσάρων αξόνων:

  1. Strategy: Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση του οικοσυστήματος του πελάτη
  2. Design: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και εναρμόνιση με τον σκοπό
  3. Execution: Υλοποίηση μέσω πιστοποιημένων συστημάτων, με ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης έργου για τη διασφάλιση επιχειρηματικής απόδοσης.
  4. Evolution: Συνεχής παρακολούθηση και προσαρμογή των χώρων με βάση την αγορά και την αλλαγή

«Κάθε έργο σχεδιάζεται ως επένδυση με σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή απόδοση, την κουλτούρα και την ανθεκτικότητα της εταιρείας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον», δήλωσε η κα Κυρνασίου-Αθανασούλα.

