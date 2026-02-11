Επιχειρήσεις

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL

Η συνεργασία είναι στρατηγική και αποκλειστική, καθορίζοντας ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών στόχων στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Aktor Όμιλος Εταιρειών και ο Bruno Hervet, CEO της Suez Europe
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Aktor Όμιλος Εταιρειών και ο Bruno Hervet, CEO της Suez Europe

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «SUEZ INTERNATIONAL» και της 100% θυγατρικής της AKTOR, «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Πιο αναλυτικά, η συνεργασία μεταξύ της AKTOR και της SUEZ INTERNATIONAL,είναι στρατηγική και αποκλειστική, καθορίζοντας ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών για την υλοποίηση κοινών στόχων στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» είναι μια διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού, έως την επεξεργασία των λυμάτων- με μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», ως μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στην κατασκευή έργων διαχείρισης υδάτων και στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο του νερού -από την παροχή πόσιμου νερού έως την επεξεργασία των λυμάτων- με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» έχουν διακριτά προφίλ και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ως εταιρείες και ως μέλη των αντίστοιχων Ομίλων τους. Σε μια εποχή που τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθίστανται από τα πιο κρίσιμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών παγκοσμίως, η «SUEZ INTERNATIONAL» και η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» ενώνουν τις δυνάμεις τους συνεργαζόμενες και λειτουργώντας συμπληρωματικά, για να προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας τελικό αποτέλεσμα σε υπηρεσίες και έργα που σχετίζονται με τον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων με ισχυρό αποτύπωμα βιωσιμότητας, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
113
100
86
61
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Νέα deals στην Ελλάδα, με κινητικότητα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση προβλέπει για το 2026 η Bain & Company
Η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς δημιουργούν προϋποθέσεις για μια επιλεκτικά επεκτατική πορεία των συμφωνιών φέτος
Closeup shot of two businessmen shaking hands in an office
Newsit logo
Newsit logo