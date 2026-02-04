Survivorship και ποιότητα ζωής: Το 2ο Pampering Room στο Αττικό Νοσοκομείο με τη συμβολή της doValue

Στη διαδρομή του ογκολογικού ασθενή υπάρχει μια στιγμή που δεν αποτυπώνεται σε εξετάσεις ή θεραπευτικά σχήματα. Είναι η στιγμή μετά το τέλος της θεραπείας, όταν η νόσος μπορεί να έχει υποχωρήσει, αλλά η ανάγκη για φροντίδα παραμένει. Εκεί ακριβώς έρχεται το survivorship: η ζωή μετά τον καρκίνο, με επίκεντρο όχι μόνο την επιβίωση, αλλά την ποιότητα ζωής, την ψυχική ενδυνάμωση και μια πιο ανθρώπινη, ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα.

Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια, διεθνώς, ο όρος survivorship έχει μπει δυναμικά στο λεξιλόγιο της ογκολογίας. Δεν αφορά απλώς την επιβίωση, αλλά τη ζωή μετά τον καρκίνο: την επιστροφή στην καθημερινότητα, τη διαχείριση των παρενεργειών, την ψυχική ανθεκτικότητα, την ποιότητα ζωής. Και κυρίως, την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη, ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός νέου Pampering Room στην Ογκολογική Μονάδα του Αττικού Νοσοκομείου έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Lifestyle Medicine σε ασθενείς που βρίσκονται κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της θεραπείας τους.

Ιατρική υποστήριξη τρόπου ζωής, καθοδήγηση άσκησης, εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική, παρακολούθηση ύπνου, συνεδρίες με ψυχολόγο, αλλά και προγράμματα διακοπής καπνίσματος και μείωσης ή διακοπής αλκοόλ συνθέτουν ένα μοντέλο φροντίδας που βλέπει τον ασθενή ως σύνολο — όχι μόνο ως φορέα της νόσου.

Το νέο Pampering Room φιλοξενεί, παράλληλα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Survivorship, το οποίο εντάσσεται στη Survivorship Clinic του Αττικού Νοσοκομείου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδομένα, που εστιάζει συστηματικά στη μετά-θεραπεία περίοδο, με στόχο τη φυσική αποκατάσταση, την ψυχική ενδυνάμωση και τη συνολική ευεξία των ασθενών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας συνεργασίας που άρχισε το 2021, με τη δημιουργία του πρώτου Pampering Room στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, από τη doValue Greece και τον Σύλλογο «Δίπλα στη Γυναίκα». Σήμερα, η συνεργασία αυτή εξελίσσεται σε ένα ευρύτερο όραμα: τη δημιουργία ενός δικτύου pampering rooms σε δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της doValue Greece, Θεόδωρος Καλαντώνης, η επένδυση σε τέτοιες δράσεις δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε μια σταθερή φιλοσοφία κοινωνικής ευθύνης, που μετριέται με όρους πραγματικού κοινωνικού αποτυπώματος. «Όταν η επιστημονική γνώση συνδυάζεται με τη φροντίδα και την κοινωνική ευαισθησία, μπορούν να δημιουργηθούν πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών», σημειώνει.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Δίπλα στη Γυναίκα», ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Καλλιόπη Καλαϊτζή, τονίζει ότι η φροντίδα δεν περιορίζεται στη θεραπεία, αλλά αγκαλιάζει τον άνθρωπο ως μια αντίληψη που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο σύστημα υγείας.

Η ουσιαστική πρόοδος στην ογκολογική φροντίδα δεν μόνο στις νέες θεραπείες, αλλά και στους χώρους, τις πρακτικές και τις συνεργασίες που θυμίζουν στους ασθενείς ότι δεν είναι μόνοι. Ότι μετά τον καρκίνο, υπάρχει ζωή. Και αυτή αξίζει να τη ζουν με ποιότητα.