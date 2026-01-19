Συνεργασίες στον κλάδο των μεταφορών ετοιμάζει η Snappi από αρχές Φεβρουαρίου

Νέες συνεργασίες στον κλάδο των μεταφορών αναμένεται να ανακοινώσει από τις αρχές Φεβρουαρίου η Snappi, η πρώτη ελληνική ψηφιακή τράπεζα με τραπεζική άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με πηγές της εταιρείας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της τράπεζας για την ανάπτυξη συνεργασιών που συνδέουν τις καθημερινές συναλλαγές με προγράμματα ανταμοιβής.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι νέες συνεργασίες στον κλάδο των μεταφορών αναμένεται να κινηθούν στο πλαίσιο του μοντέλου συνεργειών που εφαρμόζει ήδη η Snappi, όπου η χρήση του τραπεζικού λογαριασμού συνδέεται με προγράμματα ανταμοιβής ή οικονομικά οφέλη για τους πελάτες. Αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται ήδη σε συνεργασίες με εταιρείες όπως η Vodafone, η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Public.

Οι νέες συμφωνίες έρχονται να συμπληρώσουν ένα οικοσύστημα συνεργατών που καλύπτει ήδη βασικές καταναλωτικές ανάγκες.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός προέρχεται τόσο από τις συστημικές τράπεζες όσο και από διεθνείς neobanks, η Snappi επιχειρεί να διαφοροποιηθεί λειτουργώντας ως πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα χωρίς φυσικά καταστήματα. Σε αντίθεση με εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά ως fintech πλατφόρμες, η Snappi προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ψηφιακό περιβάλλον.

Με έδρα τα Ιωάννινα, η Snappi σχεδιάστηκε από το μηδέν μέσα από τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με τη Natech, σε ένα εγχείρημα που εντάσσει την Πειραιώς στην ομάδα των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων που επέλεξαν να απαντήσουν στον ανταγωνισμό των neobanks με τη δημιουργία δικών τους ψηφιακών τραπεζών. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει στο εξωτερικό όμιλοι όπως οι ABN AMRO, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Santander και Société Générale, σε μια τάση που, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της UBS, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2022, με την τραπεζική άδεια να λαμβάνεται τον Ιούνιο του 2024 και το επίσημο λανσάρισμα να ακολουθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας σχεδόν ενός έτους. Σήμερα απασχολεί περίπου 130 εργαζομένους και, αν και παραμένει σε φάση πρώιμης ανάπτυξης, οργανωτικά κινείται ήδη σε επίπεδο scale-up, έχοντας προσελκύσει σημαντική δημοσιότητα στην ελληνική αγορά.

Ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες μέσα σε 4 μήνες – Στόχος ένα εκατ. μέσα στην τριετία

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, η Snappi ξεπέρασε τους 50.000 χρήστες μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας της, επίδοση που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών neobanks ως προς την ταχύτητα προσέλκυσης πελατών και στο κορυφαίο 10% παγκοσμίως.

Ο στόχος που έχει τεθεί για την επόμενη τριετία είναι η επίτευξη του ενός εκατομμυρίου χρηστών, με την εταιρεία να εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί όσο αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών πελατών.

Νέα προϊόντα και επενδύσεις

Στο επίπεδο προϊόντων, η Snappi έχει λανσάρει υπηρεσίες όπως το Snappi Pay Later, που επιτρέπει την αγορά αγαθών σε τέσσερις άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, καθώς και το Cash Now 2-1-0, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με μοναδικό κόστος μια εφάπαξ χρέωση και κίνητρα για όσους αποπληρώνουν νωρίτερα.

Παράλληλα, η τράπεζα επενδύει στη σύνδεσή της με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχοντας υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια και έχοντας πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Οι συνεργασίες αφορούν κυρίως τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και η διαχείριση κινδύνου, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης αλλά και την επαφή με νέους επαγγελματίες. Το καλοκαίρι, η Snappi υλοποίησε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με περίπου δέκα φοιτητές, εκ των οποίων ένας εντάχθηκε μόνιμα στο δυναμικό της.

Προσεκτικά βήματα πριν τη διεθνή επέκταση

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, σχέδια για επέκταση στο εξωτερικό υπάρχουν, ωστόσο δεν αποτελούν άμεση προτεραιότητα. Η έμφαση παραμένει στη σταθερή ανάπτυξη της βάσης χρηστών στην ελληνική αγορά, με το επιχειρηματικό μοντέλο να έχει σχεδιαστεί εξαρχής με διεθνή προοπτική.

Όπως σημειώνεται, στόχος της Snappi είναι πρώτα η δημιουργία ισχυρών βάσεων πριν την επόμενη φάση ανάπτυξης.