Τα METRO Cash & Carry στη HO.RE.CA. 2026: Ο One Stop Shop προορισμός για κάθε επαγγελματία της φιλοξενίας και της εστίασης

Τα METRO Cash & Carry, η Νο1 αλυσίδα χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα, που συμπληρώνει 50 χρόνιας παρουσίας στην ελληνική αγορά, δίνει και φέτος το «παρών» στη HO.RE.CA., την κορυφαία έκθεση για τον κλάδο της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Expo 13 με 16 Φεβρουαρίου.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, τα METRO Cash & Carry υποδέχονται τους επαγγελματίες του κλάδου, σε ένα σύγχρονο περίπτερο, με ανοιχτό και φιλικό σχεδιασμό. Mε ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων, επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως One Stop Shop συνεργάτη για κάθε επιχειρηματία HO.RE.CA.

Live events με καταξιωμένους ambassadors και διαδραστικό χαρακτήρα

Στην καρδιά του περιπτέρου, ο χώρος των live events φιλοξενεί εμπειρίες που «ζωντανεύουν» την έννοια του One Stop Shop, μέσα από προτάσεις, ιδέες και συμβουλές, με ποικιλία προϊόντων.

Στα live events συμμετέχουν οι:

Πέτρος Συρίγος (Chef)

Βασίλης Κυρίτσης (Bar Consultant)

Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων και λύσεις για κάθε ανάγκη

Οι επισκέπτες στο περίπτερο των METRO Cash & Carry θα μπορούν να συναντήσουν την εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου, καλύπτοντας ανάγκες όπως η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και η ενίσχυση της κερδοφορίας της επιχείρησής τους.

Με αφετηρία τη φιλοσοφία του One Stop Shop προορισμού, η αλυσίδα συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις με ευρεία γκάμα κωδικών και υπηρεσίες που υποστηρίζουν ουσιαστικά τον επαγγελματία, καθώς και το e-shop που είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για επαγγελματίες του χώρου.

Ραντεβού στη HO.RE.CA. 2026 | Metropolitan Expo | Hall 4 | Περίπτερο C03